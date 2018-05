Spaziergang am „Stadtsee-Aktiv-Weg“

Der Stadtsee ist ein Waldseer Juwel. Bürger und Gäste der Kurstadt nutzen das Gewässer samt Uferweg deshalb für zahlreiche Freizeitaktivitäten. Durch den zwei Kilometer langen „Stadtsee-Aktiv-Weg“, der vor genau zehn Jahren initiiert wurde, sind auch die Grünanlagen am See nochmals attraktiver geworden. Und das Angebot des Kneippvereins, auch in diesem Sommer zu einem geführten Kneipp-Spaziergang mit Wasseranwendungen und Qi Gong einzuladen, ergänzt das Veranstaltungsprogramm der Kurstadt. Die erste Führung mit dem Vereinsvorsitzenden Horst Michaelis ist am Dienstag, 15. Mai.

Erlebnis für ganze Familie

In Bewegung bleiben, Körper, Geist und Seele in Balance bringen und alle Sinne wach halten: Der „Stadtsee-Aktiv-Weg“ macht aus einem Rundgang ein unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie – und natürlich auch für Gruppen. In Betrieb genommen wurde der beschilderte Rundweg im April 2008. „Er ist heute noch so aktuell wie vor zehn Jahren und die Anziehungskraft des Stadtsees hat dadurch spürbar gewonnen“, freut sich Kurgeschäftsführer Walter Gschwind. Alle Generationen verbringen nach seiner Einschätzung ihre Freizeit gerne am Stadtsee und beschäftigen sich dabei spielerisch mit den sieben Erlebnis- und Mitmachstationen „Wassertretstelle und -visionen, Kräuterspirale, Vitalität und Fitness, Labyrinth, Garten der Sinne und Barfußpfad“.

Vorbild für andere Kurstädte

„Der ’Stadtsee-Aktiv-Weg’ zieht aber auch die Aufmerksamkeit anderer Bäderstandorte auf sich. Sie überlegen, Teile davon in ihren Kurparks zu installieren und erkundigen sich bei uns nach den Anbietern der einzelnen Geräte“, berichtet Gschwind. Auch der Verband Deutscher Kneippheilbäder und Kneippkurorte sei „begeistert“ von der „gelungenen Inszenierung der Kneippschen Säulen rund um den Stadtsee“. Dazu passe gut, dass der Kneippverein Bad Waldsee diesen Weg seit vergangenem Jahr an jedem dritten Dienstag im Monat mit Kneipp-Anwendungen bespielt. „Den Impuls dazu gab die Tourist-Information und die Resonanz auf dieses neue Angebot für Bürger und Gäste der Stadt stimmt auch für diesen Sommer und Herbst optimistisch“, blickt Gschwind voraus.

Unter Leitung von Michaelis nutzen die Teilnehmer die einzelnen Stationen und sie werden eingeführt in fernöstliche Entspannungstechniken. An heißen Tagen dürfte vor allem die Wassertretstelle gefragt sein mit Kneipp-Armbädern und einem „Storchengang“ im eiskalten Wasser. Das kann bekanntlich mehr als nur Durst löschen – es besitzt Heilkraft, die sich schon Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) zunutze machte.

Während des Rundgangs gibt der Sportmediziner und Heilpraktiker den Teilnehmern zudem viele Informationen zu den fünf Kneippschen Grundprinzipien „Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance“. Und weil bei der Kneipp-Lehre laut Michaelis das „Atmen zu kurz kommt, tiefes Einatmen aber beruhigt“, empfiehlt er gesundheitsbewussten Menschen Bewegungsmeditation aus dem „Qi Gong“ mit praktischen Atemübungen.