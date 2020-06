Spatenstich für zukunftsfähige Infrastruktur

Es besteht nach Angaben der Stadt für Privathaushalte und Gewerbe bereits jetzt die Möglichkeit, vorverlegte Anschlüsse herstellen zu lassen und erst später die Nahwärme in Anspruch zu nehmen. Die Leerrohre für die Breitbandversorgung werden immer zusammen mit den Nahwärmeleitungen verlegt. Wer hierzu weitere Informationen benötigt oder sonstige Fragen zum Thema hat, kann sich an den Geschäftsführer der Stadtwerke, Manfred Erne, wenden. Er ist unter der Telefonnummer 07524/941770 oder per E-Mail an manfred.erne@stw-bw.com erreichbar. (sz)