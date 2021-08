Spatenstich auf dem Gemeindeverbindungsweg von Steinach nach Möllenbronn. Trotz Schnaken ließen sich die Verantwortlichen nicht von ihrem Vorhaben abhalten.

Die Gemeinderatsfraktionen, der Bürgermeister und die beauftragte Baufirma ließen sich von den vielen unliebsamen Schnaken nicht beirren und setzten vor Kurzem beherzt zum symbolischen ersten Spatenstich für die Bauarbeiten des circa 1,5 Kilometer langen Gemeindeverbindungsweges „Langer Weg“ von Steinach nach Möllenbronn an.

Die grundlegende Sanierung ist notwendig, da die Strecke, die auf einem Torfdamm liegt, durch die große Trockenheit der letzten Jahre so uneben und rissig geworden ist, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb war sie zuletzt auch für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. „Die Arbeiten beginnen am 23. August und die Fertigstellung ist für Mitte November geplant. Im Zeitraum eingeschlossen ist die notwendige Ruhezeit zur Verfestigung der vorhandenen Kiesschicht mit dem Bindemittel“, wird Franz Barz, Bauleiter des beauftragten Unternehmens Strabag, in der Pressemitteilung zitiert.

Bürgermeister Matthias Henne bedankte sich bei allen Beteiligten, dass man den Entschluss zur Streckensanierung schnell gefasst habe und somit zentrale Angelegenheiten auch aktiv und zeitnah voranbringen könne. Er hob hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt, den Gemeinderäten und den beteiligten Firmen sehr konstruktiv verlaufen sei. „Zusammen haben wir eine gute Lösung gefunden. Die Verbindung ist nicht nur eine beliebte Abkürzung zwischen Steinach und Möllenbronn, sondern auch eine Erleichterung für den Rad- und Fußgängerverkehr, der gleichzeitig den Freizeitwert in diesem Gebiet erhöht. Ich bin froh und dankbar darüber, dass wir das Projekt gemeinsam zügig anpacken und den wichtigen Verbindungsweg für alle optimal nutzbar gestalten. Für die anstehenden Bauarbeiten wünsche ich gutes Gelingen.“