Sparpaket: Bürgerbeteiligung lässt auf sich warten

Bad Waldsee muss ab 2011 sparen, um das strukturelle Defizit im Haushalt in den Griff zu bekommen. Die „Liste der Grausamkeiten“ liegt den Ratsfraktionen inzwischen zur Beratung vor. Debattiert wird aber weiter hinter verschlossenen Türen und die Bürgerbeteiligung bleibt bei diesem brisanten Thema außen vor.

Von unserer Redakteurin Sabine Ziegler

Die Haushaltsstrukturkommission, der neben Stadträten auch Bürgermeister und Erster Beigeordneter angehören, hat in den letzten Monaten auf der Suche nach ausreichend Einsparpotential den städtischen Haushalt zerpflückt. „Es kam alles auf den Prüfstand, ohne Wenn und Aber“, bekennt Roland Weinschenk auf SZ-Anfrage. Konkreter möchte das Stadtoberhaupt aber nicht werden, nur so viel: „Das strukturelle Defizit in unserem Haushalt liegt bei zwei Millionen Euro und in dieser Größenordnung werden sich die Einsparungen 2011 bewegen müssen.“

Vor den Ferien haben die Ratsfraktionen ihre Sparvorschläge beim Kämmerer eingereicht und nun bekamen sie diese „Liste der Grausamkeiten“ von Thomas Manz zurück. In Kürze soll das „Sparkonzept 2011“ dann im Gemeinderat beschlossen werden. Die Stadträte sind zwar dringend gehalten, diese „Gift-Liste“ unter Verschluss zu halten, aber erste Details sickern durch und die Gerüchteküche brodelt.

Wie aus Ratskreisen verlautet, müssen sich die Waldseer nicht nur auf die Erhöhung der (im Landesvergleich niedrig angesetzten) Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer einstellen, sondern auch auf höhere Gebühren und auf einen eingeschränkten Service in städtischen Einrichtungen. Das Maßnahmenpaket soll eine „ausgewogene Mischung sein zwischen Einnahmenerhöhung und Ausgabensenkung“, wie es das Stadtoberhaupt kryptisch formuliert. Im Klartext gesprochen heißt das: Der Bürger wird nicht nur mehr Geld an die Stadtkasse entrichten müssen, sondern gleichzeitig auch auf den bislang gewohnt hohen Standard im Bereich der städtischen Angebote verzichten müssen.

Müssen also Freibad und Bücherei ihre Öffnungszeiten verkürzen? Dürfen sich Vereine auf geringere Zuschüsse einstellen? Werden offene Stellen im Rathaus nicht besetzt? Antworten auf solche Fragen bekommt der Bürger (und Steuerzahler) vorerst aus dem Rathaus keine. „Wir leben in einer repräsentativen Demokratie und der Gemeinderat ist das vom Bürger gewählte Gremium, der dies zu entscheiden hat“, so Bürgermeister Roland Weinschenk dazu.

Von Bürgerbeteiligung, wie dies in mehreren anderen Städten im Vorfeld drastischer Sparmaßnahmen gehandhabt wird, ist in Bad Waldsee also nichts zu spüren. „Das Haushaltsrecht ist derart komplex, da wäre jeder Bürger überfordert, hier wirksame Vorschläge zu machen, ohne das Gesamtkonstrukt zu kennen, das sich aus Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zusammensetzt“, weiß das Stadtoberhaupt.

In der Haushaltsstrukturkommission war Dr. Margret Brehm (GAL) eigenen Aussagen zufolge im Vorfeld die einzige, die eine begleitende Bürgerbeteiligung anregte. Die großen Fraktionen von CDU und Freien Wählern sind der Ansicht, dass zuerst der Rat seine Hausaufgaben machen müsse - sprich, über die Sparmaßnahmen beraten müsse, bevor darüber öffentlich diskutiert werde. Roland Schmidinger (Freie Wähler) möchte nach dem Ratsbeschluss sofort“ eine Bürgerversammlung einberufen, um dem Wähler die „Grausamkeiten“ detailliert vorzustellen.

Und die CDU beriet nach Angaben von Margret Kohlschreiber gestern Abend, wann die Bürger mit ins Boot genommen werden sollen. Bei der SPD möchte man laut Emil Kaphegyi ebenfalls noch über das Thema „Bürgerbeteiligung“ sprechen; grundsätzlich sei man der Meinung, man müsse den Bürger „umfassend informieren und beteiligen“, was die Fraktion auch in der Kommission angeregt habe, so Kaphegyi dazu.