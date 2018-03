Spannende Bieterduelle bei der Fundsachenversteigerung

Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Am Freitagmittag sind in der Stadthalle wieder Fundsachen, die die bei der Stadtverwaltung angefallenen sind, versteigert worden. Dabei kam es zu spannenden Bieterduellen.

„185 Euro sind geboten, höre ich mehr“, sagte der städtische Auktionator Udo Meier-Böhme und blickte in die Gesichter der mehr als 100 Bieter und Interessenten. Ein Herrenfahrrad mit Elektromotor ließ den Preis innerhalb kurzer Zeit nach oben schnellen. Vom Startgebot in Höhe von fünf Euro stieg der Preis in zwei-, fünf- und zehn-Euro-Schritten schnell auf 20, auf 100, auf 150 und eben auf 185 Euro. „Hier sehe ich 190 Euro“, verkündete Meier-Böhme gewohnt routiniert und sagte die Worte, die den Bietern wie Musik in den Ohren klingen: „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft für 190 Euro.“ Mehr als 20 Räder wurden so versteigert und wechselten ihre Besitzer – auch mal für sieben Euro. Beim Fundsachenbasar fanden die Besucher ebenfalls schnell Passendes. Seien es Bademäntel, Handtücher, Schwimmutensilien oder Kleidung.