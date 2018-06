Spannend: Bürgermeisterwahlkampf ist Thema

Um es vorwegzunehmen: Es geht im neuen Kolpingtheater „Die Wahl-Lumpen“ nicht um den amtierenden Waldseer Bürgermeister. Auch potentielle Gegenkandidaten, die für die Wahl im Frühjahr 2012 rüsten, werden nicht namentlich genannt. Wie immer im Theater sind nämlich auch im neuen Stück der Crew um Regisseur Uli Hörmann Ähnlichkeiten mit lebenden Personen zufälliger Natur. Auch wenn die Namensnennung wie „Dr grene Bomm“ oder „Dr Hasa“ in eine oberschwäbische Kurstadt weisen, es sollen keine Anspielungen sein. Ob dies auch das theatergeneigte Publikum glaubt, ist eine andere Sache: Der Vorverkauf für den Dreiakter wurde regelrecht gestürmt und die Fans sorgen damit schon jetzt für ein durchweg volles und nahezu ausverkauftes Haus an acht Spieltagen.

„Unser Theater hat nichts mit örtlichen Begebenheiten oder gar mit der Waldseer Bürgermeisterwahl zu tun“, versichert Regisseur Uli Hörmann (46) während einer der letzten von nahezu 20 Proben im katholischen Gemeindehaus, bei der die Amateurspieler ausgiebig ihre Rollen einüben. Einmal abgesehen von gelegentlichen Ausrutschern und Ausfällen, bei denen die Souffleuse ihren Einsatz hat, saß die Komödie in drei Akten aber schon zehn Tage vor der Premiere. „Wir machen Theater, wollen unterhalten, sind aber kein Politkabarett“, stellt auch Christine Auer fest, die seit bald 30 Jahren zur Truppe gehört und zu den Publikumslieblingen zählt.

„Wir haben im Vorfeld an die 100 Theaterstücke gelesen, am Ende standen vier, fünf zur Wahl und wir dachten, das mit der Wahl kann man 2011 noch gut bringen, 2012 eher nicht, da zu dicht dran an der tatsächlichen Wahl und da könnte man uns ja unterstellen, wir wollten das Ganze beeinflussen“, so Familienvater Hörmann zu seinen Beweggründen, diese Komödie zu spielen und keine andere von den vielen, die verfügbar sind im Fundus der Amateurbühnen.

Auch wenn das Ganze inhaltlich im ersten Akt etwas zäh anläuft, überzeugend spielen die Damen und Herren Amateure von der ersten Minute an. Es ist urkomisch anzusehen, wenn Bürgermeister Franz X. Kranz (alias Franz Müller) vor lauter Stress beim Essen, Zeitunglesen und Schlafen die Zeit vergisst und sein Gemeindeschreiber (Hans Marth) hoffnungslos überlastet ist mit den Bürgern, die vor dem verschnarchten Amt Schlange stehen, weil drinnen nichts vorangeht bei den Beamten von „St. Bürokratius“.

Die Waldseer sind offenbar frustriert wegen der langen Laufzeiten von Anträgen und schimpfen über kommunalpolitische Entscheidungen wie den preisgünstigen Verkauf des „Torhauses“ (zu etwaigen Ähnlichkeiten: siehe oben). „Wenn sich no amol oiner finde dät, der gegen dia Dachplatt atreta dät...“, seufzt die Steinacher Großbäuerin Maria Staudacher (Christine Auer) und ist deshalb eine der ersten, die sich hinter den Gegenkandidaten Gustav Stüder aus Hannover (Reinhard Schüssler) stellt, der etwas Farbe hineinbringt in den bis dahin schleppenden Wahlkampf.

Mehr soll im Vorfeld der Premiere nicht verraten werden - nur so viel: Ein Besuch des Kolpingtheaters 2011 lohnt sich, es gibt auch noch einige freie Plätze und die Waldseer können sich gegen Ende der Aufführung schon mal einüben auf die Bürgermeisterwahl 2012, indem sie ihr Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Auch wenn „Die Wahl-Lumpen“ aufgrund des Titels etwas anderes soufflieren: Ein Besuch des Kolpingtheaters ist völlig gefahrlos, da Ähnlichkeiten mit Personen oder Vorgängen im Rathaus der Stadt wie gesagt Zufall sind. Und deshalb kann sich auch das amtierende Bürgermeister-Ehepaar unbesorgt Karten besorgen für die Aufführung und herzhaft lachen über den Ausbund an Gestik, Mimik und Komik, der hier in bewährter Weise dargeboten wird.

Info:

Karten im Vorverkauf für die neun Aufführungen ab 29. Januar gibt es bei Elektro Kessler, Telefon (07524) 7013049. Unter www.kolping-theater.de ist zu sehen, an welchen Abenden es noch Plätze gibt. Einige Restkarten gibt es meist auch noch an der Abendkasse. (sz)