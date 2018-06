Sozialvereine bekommen Finanzspritze

Insgesamt 15 karitative und soziale Vereine und Projekte erhalten in diesem Jahr eine städtische Finanzspritze. Der größte Teil der insgesamt 19 500 Euro geht an den Verein Global. 3000 Euro erhält der Arbeitskreis für Menschenrechte, Asyl, Frieden, Umwelt und globale Bildung (Global). Jeweils 2000 Euro überweist die Stadt an die Vereine Arkade, Brennessel, Frauen und Kinder in Not sowie den Kinderschutzbund. Die Flüchtlings-Helferkreise in Bad Waldsee, Reute-Gaisbeuren und Haisterkirch werden mit insgesamt 1500 Euro bedacht. Diese Summe geht auch die Suppenküche Klosterstüble.

Je 1000 Euro zahlt die Kurstadt an die Telefonseelsorge Oberchwaben-Allgäu, die Hospizgruppe und die „Vie-le“-Gruppe der Döchtbühlschule. Die Solidarische Gemeinde und die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt bekommen jeweils 500 Euro.