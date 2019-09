Sozialstation Gute Beth lädt zu Vortrag über Diabetes

„Diabetes erkennen und Folgekrankheiten verhindern“ ist das Thema eines kostenlosen Vortrags, den Horst Michaelis am Montag, 30. September, im Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee hält. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr im Festsaal. Auf Einladung der Sozialstation Gute Beth zeigt der Sportmediziner und Naturheilkundler aus Bad Waldsee auf, wie die Lebensweise darüber entscheidet, ob und in welchem Umfang es bei Diabetikern zu Folgeerkrankungen kommt und wie das Risiko minimiert werden kann, heißt es in der Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung. Die Zuckerkrankheit ziehe in vielen Fällen Durchblutungsstörungen nach sich, die zu offenen Beinen, Amputationen, aber auch zu Nierenversagen und zum Erblinden führen können. Der Sportmediziner und -psychologe gebe Betroffenen praktische Tipps, wie sie solche Komplikationen verhindern können. Foto: St.-Elisabeth-Stiftung