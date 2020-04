Sozialladen Solisatt hat wieder geöffnet

Der Kolping Sozialladen Solisatt am Schwanenberg hat eigenen Angaben zufolge jetzt wieder dienstags und freitags am Vormittag geöffnet.

In einer Übergangszeit von drei Wochen hatten Ministranten auf Initiative von Pfarrer Stefan Werner dankenswerter Weise den Sozialladen im Pfarrgemeindehaus geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das hätte viel Arbeit mit Umzug und Neuorganisation bedeutet. Die Ministranten hätten diese Herausforderung angenommen und mit viel Einsatz gemeistert, so das Schreiben weiter.

Jetzt konnte der Laden wieder in die gewohnte Lage zurückkehren. Hier wurden aufgrund der Corona-Vorschriften in dieser Zeit notwendige Änderungen vorgenommen. So wurden laut der Pressemitteilung entsprechende Vorkehrungen zum Schutz für die Mitarbeiter und Kunden getroffen, so dass die Abwicklung jetzt weitgehend ohne Gesundheitsgefährdung erfolgen kann.