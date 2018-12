Sozial-AG der Realschule gestaltet Adventsfeier

Die Mitglieder der Sozial-AG der Waldseer Realschule haben in der Hauskapelle des Wohnparks am Schloss eine besinnliche Adventsfeier gestaltet. Mit ihrer Lehrerin Claudia Bösch hatten die Schüler dafür ein vorweihnachtliches Programm vorbereitet, das bei den Hausbewohnern und den Gästen von Tagespflege und Betreuungsgruppe gut ankam, teilt die St.-Elisabeth-Stiftung mit.

In der stimmungsvollen Stunde wurden nicht nur gemeinsam Lieder gesungen, die Claudia Bösch (Querflöte) und Horst Dölle (Klavier) begleiteten. Die Teenager trugen auch Texte rund um das jahreszeitlich passende Thema „Warten“ vor und präsentierten einen Lichtertanz. Grund genug für Ramona Endres vom Pflegeheim, den Jugendlichen für ihr Engagement zu danken, was die Senioren laut Mitteilung mit großem Beifall quittierten. Die Siebtklässler kommen das ganze Jahr hindurch einmal wöchentlich ins Pflegeheim und in die Tagespflege und beschäftigen sich mit den Bewohnern. Sie hören zu, lesen vor, machen gemeinsam Spiele oder begleiten die Frauen und Männer auf Spaziergängen. Ein Angebot, das man im Wohnpark am Schloss nicht mehr missen möchte, wie Leiterin Heidi Schreiber betont.

Vor ihrem ersten Einsatz bekommen die jungen Leute eine spezielle Einführung von den Mitarbeitenden der Stiftung. Sie lernen unter anderem den richtigen Umgang mit Rollatoren und Rollstühlen und erfahren Wissenswertes über die Hygienevorschriften, die im Alltag einer Pflegeeinrichtung berücksichtigt werden müssen.