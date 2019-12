Sortimentsumstellung zahlt sich aus

Vertreter der Stadt Bad Waldsee besuchen regelmäßig Unternehmen in der Kernstadt und den Ortsteilen, um sich über diese zu informieren, sich kennenzulernen und den Austausch zu pflegen. Jüngst stand für Bürgermeister Roland Weinschenk, die städtische Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja und Pressesprecherin Brigitte Göppel der Besuch bei Hagebaumarkt auf dem Programm.

Laut Pressemitteilung wurden die städtischen Vertreter von Marktleiter Gerald Adldinger und Verkaufsleiter Markus Bauer am Eingang in Empfang genommen und durch die rund 10 000 Quadratmeter großen Verkaufsflächen geführt. Hier interessierten sich die Besucher besonders für die in den vergangenen zwei Jahren erfolgte Sortimentsanpassung, für die eine Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwendig gewesen sei.

Als im Jahr 2007 der Bebauungsplan beschlossen worden war, beinhaltete er ein festgelegtes Sortiment mit festgelegten Verkaufsflächen. Da der Umsatz beim Möbelsortiment jedoch weit unter den prognostizierten Zahlen lag, wurde 2016 vonseiten des Unternehmens beantragt, dass der 750 Quadratmeter große Bereich fürs Möbelsortiment entfallen und dafür die Verkaufsfläche für Produkte aus dem Bau- und Heimwerkerbereich von 4600 auf 5350 Quadratmeter erhöht werden sollte.

2017 konnte dieser Bereich umgebaut werden. Laut Marktleiter Adldinger war das die absolut richtige Entscheidung, das sein Unternehmen im Bau- und Heimwerkerbereich besonders stark dastehe.

Sehr erfolgreich sei der Waldseer Hagebaumarkt zudem im Gartenbereich. Die hier angestellten Mitarbeiter seien allesamt Fachkräfte aus dem Gartenbau und hätten nicht nur ein Händchen für Pflanzen, sondern erledigten ihre Arbeit auch mit viel Herzblut, freute sich Adldinger.

Das erkannte man zum Beispiel mit Blick auf die Weihnachtsdekoration. Durch die Erweiterung im Heimwerkermarkt könne man nun zum Beispiel auch einzelnen Schrauben kaufen, erklärte der Marktleiter. Das trage zum Ressourcenschutz bei, denn nicht jedes Mal brauche der Kunde gleich eine ganze Schachtel.

Somit war bei der Zusammenkunft die Brücke zum Klimaschutz geschlagen, Bürgermeister Weinschenk informierte über den European Energy Award und die Auszeichnung Bad Waldsees als Klimaschutzstadt in Gold. „In Baden-Württemberg liegen wir auf dem zweiten Platz und bundesweit auf dem fünften Platz“, erklärte Weinschenk. „Somit spielen wir bei den Kommunen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes in der Bundesliga.“ Verkaufsleiter Markus Bauer erklärte, dass sich der Markt künftig auch den Bienen widmen wolle und ab Ende dieses Jahres den Sektor „Imkerei“ mit ins Sortiment nehmen werde. Weiter wurden die Themen Ausbildung, die Bildungsmesse, Bildungspatenschaften mit den Schulen sowie Fachkräftemangel und -gewinnung angesprochen.

Dem „Hagebaumarkt in Bad Waldsee gehören 37 Mitarbeiter an, davon zwei in Teilzeit. An qualifizierten Fachkräften aus der Baubranche habe man stets großes Interesse, sagten die Gastgeber. Zudem suche das Unternehmen noch Auszubildende. Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja fragte nach dem Einzugsbereich der Kunden. Diese kämen hauptsächlich aus Bad Waldsee, aber auch aus Biberach, Bad Wurzach, Bad Schussenried und sogar aus Bad Saulgau, sagte Gerald Adldinger. Aktuell gebe es mehr als 300 Standorte in Deutschland. Die Gründung als Einkaufsverbund von Baustoffhändlern erfolgte 1964, der erste Markt entstand 1979. In Bad Waldsee sei man seit 2008 präsent.

Zum Abschied luden Roland Weinschenk und Shqipe Karagja die Unternehmensvertreter zur nächsten Veranstaltung „Wirtschaft im Gespräch“ ein. Laut Ankündigung findet diese am Donnerstag, 23. Januar 2020, im Erwin-Hymer-Center statt.