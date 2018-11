Sopranistin singt im Maximilianbad

Ein Liederabend mit Evelyn Schlude findet am Samstag, 17. November, um 19.30 Uhr im Maximilianbad statt. Die Konzertsopranistin wird bekannte und beliebte Melodien der „Unterhaltung“ singen. Hermann Hecht wird sie hierbei am Klavier begleiten.

Ihr Konzertdiplom hat Schlude laut Pressemitteilung an der Musikhochschule in Perugia erhalten und singt seither bei unterschiedlichen Musikveranstaltungen im In- und Ausland. Unvergessliche Melodien der großen Operette, „Schenkt man sich Rosenaus Tirol“, „Ich bin die Christel von der Post“ und vieles mehr wird auf dem Konzertprogramm an diesem Abend zu finden sein.

Evelyn Schlude und Hermann Hecht werden Melodien zum Vortrag bringen, die laut Veranstalter auf der ganzen Welt immer wieder gerne gesungen und gehört werden und schon längst zu den „Evergreens“ gezählt werden dürfen.