Sonniger Wochenmarkt-Start in Ebersbach

Neu im Ebersbach-Musbacher „Gemeinde-Sortiment“ findet sich seit vergangenen Mittwoch nunmehr ein Wochen-Markt. Darüber ist die Freude vor Ort sehr groß. Und dem Marktgeschehen wurde „von oben“ ein sonniger Start beschert, dazu reger Betrieb und gut gelaunte Besuchende. Aufgedeckt mit regionalen und saisonalen Produkte in Hülle und Fülle wartet die „Marke Liebenau“ hier im Ebersbacher Ort, sorgen damit und einladend für reiche Auswahl, und natürlich für einen gesunden, nachhaltigen wohl schmackhaften Essenstisch zu Hause. Den Wochenmarkt und frische Marktprodukt gibt es künftig immer am Mittwoch von 7 Uhr bis 11 Uhr auf dem Parkplatz beim Sportgelände in Ebersbach. Dazu steht Bäcker- und Konditormeister Thomas König aus Altshausen mit seinem Team für vielerlei frisch gebackenen Gaumengenuss parat. Der mobile Bäckereiverkaufswagen ist bereits schon lange mittwochs zu genannten Zeiten in Betrieb, und kommt außerdem auch jeden Freitagmorgen nach hierher. Foto: Friederike Gnann