Sonniger Schulstart für Haisterkirchs Erstklässler

Die elf Haisterkircher Schulanfänger der Abt-Hermann-Vogler-Schule hatten allen Grund zu strahlen: Der Start am sonnigen Vormittag, 13. September, war verheißungsvoll und gelungen.

Den ABC-Schützen wurde von der gesamten Schulgemeinschaft bei einem Einschulungsgottesdienst und mit Programmbeiträgen aller Schulkinder ein herzlicher Empfang geboten. Proppenvoll war der Pfarrgemeindesaal, denn dieser erste Schultag ist inzwischen zu einem besonderen schulischen Event geworden. Da waren dann auch die Mamas und Papas, Omas und Opas, Patentanten und Onkels im Saal.

Die Religionslehrkräfte Pfarrer Wolfgang Bertl (Evangelische Religion) und Kerstin Ploil (Katholische Religion) hatten einen lebendigen, kindgemäßen Gottesdienst vorbereitet. Kerstin Ploil verstand es, geschickt durch den mitgebrachten Stoffelefanten „Elmar“ deutlich zu machen, dass jedes einzelne Kind und jeder Mensch ein einzigartiges, einmaliges Geschöpf Gottes ist.

„Begegnung des blinden Bettlers Bartimäus mit Jesus“

Pfarrer Wolfgang Bertl hatte mit der Darstellung des Evangeliums „Begegnung des blinden Bettlers Bartimäus mit Jesus“ und dessen inhaltliche Deutung nicht nur die gespannt lauschenden Kinder, sondern auch die Erwachsenen davon überzeugen können, dass die Heilung des Blinden nur durch den starken Glauben an Gott, das Vertrauen auf Jesus und letztlich durch Gottes Gnade zustande kam. Möge allen die Augen geöffnet werden, so das Fazit.

Die Lehrkräfte der Grundschule hatten passende Lieder, Texte und auch Fürbitten vorgetragen. Instrumental wirkungsvoll begleitet wurden die Gesänge durch Angelika Holzmann (Klavier), Michaela Spehle (Querflöte) und Claudia Waibel (Gitarre). Was liege da näher, in solch einer Gemeinschaft, in der Klasse, in der Schule, die Bedeutung dieses Wunders mit der Heilung eines Blinden auf sich wirken zu lassen und alle Herausforderungen im Vertrauen auf Gottes Hilfe anzunehmen und zu bestehen.

Für jedes Schulanfängerkind einzeln Gottes Segen erbeten

Zum Schluss des Gottesdienstes wurde für jedes Schulanfängerkind einzeln Gottes Segen erbeten, wobei die Eltern miteinbezogen wurden. Die legten dann ihren Kindern bei der Segensbitte der beiden Relionslehrkräfte die Hände auf die Schultern. Die Mitschüler aller Klassenstufen waren voller Eifer dabei, den Neuen die Schule schmackhaft zu machen, ob mit Gesang, bewegungsintensiven Tänzen oder als Elefanten mit Tipps für den Schulalltag.

Schulleiterin Angelika Holzmann zeigte sich erfreut über den zahlreichen Besuch, auch darüber, dass die Repräsentantinnen des St.-Margret-Kindergartens Monika Nelkert (jetzige Leiterin) und Elisabeth Leicher (frühere langjährige Leiterin) ihren bisherigen Zöglinge zur Aufnahmefeier begleiteten. Holzmann bedankte sich für die Gottesdienstgestaltung, die netten Programmbeiträge, hieß die neuen Lehrkräfte an der Schule willkommen und stellte auch das achtköpfige Lehrerteam vor.

Ein Dankeschön galt den Mitgliedern des Elternbeirats und des Fördervereins fürs Serviceangebot unter Federführung von Carmen Lang. Snacks und Getränke zum Abschluss waren gespendet worden.