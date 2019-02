Nur noch ein paar Stunden, dann startet die Hochfasnet in Bad Waldsee. Die Narren und Besucher dürfen sich zunächst auf weiteren Sonnenschein freuen. Denn: Auch für den Gumpigen Donnerstag ist bestes Wetter vorausgesagt. Das soll sich nach Angaben der Wetterwarte Süd ab Freitag allerdings danach ändern – die Experten sagen wechselhaftes Wetter voraus. Am Großen Narrensprung am Montag ist Regen möglich, auch am Fasnetsdienstag wird es nach aktuellem Stand eher bewölkt und feucht werden. Foto: Karin Kiesel