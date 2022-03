Sondersitzung zur Flüchtlingsunterbringung in Reute

Ortsvorsteher Achim Strobel hat bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Reute-Gaisbeuren eine Sondersitzung zum Thema „Flüchtlingsunterkünfte“ angekündigt. Diese öffentliche Zusammenkunft beginnt am Donnerstag, 24. März, um 18 Uhr im Saal des Dorfgemeinschaftshauses Gaisbeuren.

Der Interessenkonflikt

An diesem Abend soll es Informationen geben zum geplanten Bau von Container-Wohnanlagen im Kohlstattweg in Reute. Wie berichtet, war der Landkreis schon vor Beginn des Ukraine-Krieges auf der Suche nach Standorten zur Unterbringung von Geflüchteten und dabei kam auch dieses Areal am Ortsrand beim Friedhof wieder zu Sprache. Hier gibt es bekanntlich aber einen Interessenkonflikt, weil die Doppelgemeinde auf diesem Gelände neben einem Probenlokal für den Musikverein eigentlich auch einen Jugendtreff errichten wollte.

Container werden benötigt

Durch die millionenfache Flucht vom Krieg vertriebener Menschen aus der Ukraine hat sich aktuell die Situation zur Unterbringung dieser Personengruppen weiter verschärft und das Landratsamt schafft fünf weitere Wohncontaineranlagen an, für die es derzeit nach geeigneten Standorten Ausschau hält in den Landkreisgemeinden. In welchem Umfang davon auch Reute betroffen sein wird, dürfte sich bei der Sondersitzung zeigen.