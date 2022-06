„Sommerfescht“ in Molpertshaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Molpertshaus lädt zum „Sommerfescht“ ein. Es findet von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums im Festzelt am Sportplatz in Molpertshaus statt. Das Fest soll laut Verein ein fester Bestandteil im jährlichen Kalender werden.

Auftakt ist bereits am Freitag nach dem Heilig-Blut-Fest in Bad Wurzach ab 12 Uhr mit den Katzawäldele Musikanten. Am Nachmittag und Abend sorgen „PerBlechs“ und „Achtalblech“ für gute Stimmung. Am Samstagabend spielt die Band „Allgäu Wild“.

Der Sonntag startet mit einer Wortgottesfeier um 9.30 Uhr im Festzelt, anschließend spielt zum Frühschoppen die Musikkapelle Bergatreute und zur Nachmittagsunterhaltung, die Jugendkapelle der Gemeinde Wolfegg und Bergatreute sowie die Molpertshauser Freunde aus dem Schwarzwald, die Musikkapelle Waldau. Am Nachmittag gibt es „Kinderspaß im grünen Gras“ mit Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr.