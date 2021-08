Sommerferien-Schwimmkurse für Kinder

Da pandemiebedingt zuletzt kaum Schwimmkurse für Kinder angeboten werden konnten, hat die Stadtverwaltung nun, da Kurse wieder möglich sind, die Organisation mehrerer Crash-Kurse an die Volkshochschule Bad Waldsee übertragen. Zusammen mit dem Leiter des städtischen Strand- und Freibads, Hans-Peter Moser, und der DLRG werden nun in der Woche vom 23. August bis 2. September Schwimmkurse für Kinder von sechs bis acht Jahren angeboten. Die 75-minütigen Kurse finden laut städtischer Mitteilung täglich in der Döchtbühl-Schwimmhalle statt. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Volkshochschule (vhs.bad-waldsee.de). Eine Anmeldung ist auf der Internetseite, telefonisch oder per E-Mail an vhs-info@bad-waldsee.de möglich. Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist vom 9. bis zum 13. August geschlossen. Ansonsten ist das Team während der Ferien täglich von 8 bis 12.15 Uhr erreichbar.