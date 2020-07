Sommerausstellung in der Kinogalerie

Im Stadtkino Seenema in Bad Waldsee wird am Sonntag, 12. Juli, die neue Sommerausstellung mit Werken von Martin Tag eröffnet. Um 11 Uhr führt Hans-Ludwig Schubert in die Werke ein. Der Künstler Martin Tag ist anwesend.

Martin Tag wohnt seit 13 Jahren in Weingarten. Er absolvierte das Studium der Bildenden Kunst an der Hochschule der Künste in Berlin, wo er Meisterschüler der Klasse Dr. Hans-Jürgen Diel war.

Der Hauptschwerpunkt in dieser Ausstellung ist das sommerliche Strandleben, heißt es von den Organisatoren. Digitale Fotos würden dem Künstler oft als Vorlagen dienen und seien zugleich Inspirationsquellen. Die Arbeiten von Martin Tag zeigen Bildräume, die sich aus eingefangenen Momentaufnahmen zusammensetzen, so die Ankündigung. Es handelt sich um filmisch wirkende Ausschnitte, die eine ungewohnte Sicht auf die gewohnte Gegenstandswelt ermöglichen.

In einem Entwicklungsprozess von der eigenen momentanen „Streetphotography“ würden ursprüngliche Alltagsszenen über digitale Erprobungen und Verdichtungen zu bildhaften Ereignissen auf dem Spielfeld des Bildes umgewandelt. Bildwürdig werden könne dabei alles, was in einem erzählerischen Sinne unvermittelt die Phantasie des Malers und Zeichners Martin Tag anspringe. Die Arbeiten des Künstlers seien weit mehr als ein dokumentarisches Abzeichen oder Malen einer Strandsituation. „Es ist das Festhalten einer schnelllebigen Zeit, die uns gerade abhanden zu kommen scheint. Die menschlichen Gestalten, die im Bildraum auftreten, scheinen in ihrem Leben Entfaltungsmöglichkeiten auszuloten zwischen Verharren und Dynamik. Der Betrachter bekommt die Chance, seine eigene Wahrnehmung und Seherfahrung zu erweitern und „Frei-Räume“ zu erfahren, wie sie sich ohne diese Bilder nicht erschließen“, kündigen die Veranstalter an.

Die Ausstellung dauert von Sonntag, 12. Juli bis Sonntag, 18. Oktober. Geöffnet ist sie zu den üblichen Seenema-Kinozeiten.