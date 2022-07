Sommerabendkonzert mit dem Musikverein Reute-Gaisbeuren

Der Musikverein Reute-Gaisbeuren spielt am Mittwoch, 27. Juli, um 19.30 Uhr am Rathausplatz in Bad Waldsee auf. Dirigent Erich Steiner hat mit seinen Musikern wieder ein abwechslungsreiches Programm für alle Freunde der Blasmusik sowie der modernen Unterhaltungsmusik zusammengestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom bekannten Traditionsmarsch bis hin zu Polkaneuerscheinungen hätten die Musiker die ganze Bandbreite der Blasmusik im Repertoire. Zudem seien verschiedene Instrumentalsolisten zu hören und Gesang werde ebenfalls erklingen. Veranstalter ist die Touristinfo Bad Waldsee; die Bewirtung erfolgt durch die Gastronomen am Rathausplatz.