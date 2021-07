Sommer-Vorlesespaß im Spitalhof

Kinder von fünf bis sieben Jahren sind eingeladen zum Open-Air-Vorlesespaß der Stadtbücherei. Lisa Thomasch von der Kinder- und Jugendbücherei liest lustige, spannende, sommerliche Geschichten. Im Anschluss stehen Basteln, Malen oder Spielen auf dem Programm. Die nächsten Termine sind an den Montagen 7. und 21. Juli, jeweils von 15 bis 15.45 Uhr.

Treffpunkt ist am Eingang der Stadtbücherei, Spitalhof 2. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an stadtbuecherei@bad-waldsee.de oder unter Telefon 49 857.