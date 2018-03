Solveig Eberhard war bürgernah und heimatverbunden

Die langjährige Stadträtin der Freien Wähler, Solveig Eberhard, ist am Aschermittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben. Für ihr ehrenamtliches Engagement als Kommunalpolitikerin, als „Feuerwehrmutter“ und als Heimfürsprecherin des Spitals wurde sie 1999 von der Stadt Bad Waldsee mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Bis zuletzt nahm sie regen Anteil am Geschehen in ihrer Heimatstadt.

Aufgewachsen in der Familie des Holzbildhauers und Maskenschnitzers Max Strobel kehrte sie nach ihrer Schulzeit in Ravensburg und Schwäbisch Gmünd 1951 zurück nach Waldsee. Dank ihrer guten Englisch- und Französischkenntnisse fand die junge Frau eine Anstellung bei der Deutschen Bank und später in der Verwaltung des örtlichen Unternehmens Württembergische Seidenweberei.

Der „lieben, kleinen Stadt“, wie die dreifache Mutter „ihr Waldsee“ gerne nannte, war sie zeitlebens sehr zugetan. Ihr Herz gehörte deshalb Fasnet, wo sie zuletzt für 70-jährige Zugehörigkeit zum Sammlervölkle geehrt wurde.

Vor allem aber kümmerte sie sich um die Belange ihrer Mitbürger und trug deren Anliegen im Rathaus vor. Das war einer der Gründe, warum die gut vernetzte Freie Wählerin knappe 20 Jahre lang in schöner Regelmäßigkeit wiedergewählt wurde bei den Kommunalwahlen.

Zeitweise einzige Frau im Rat

Der frühere Bürgermeister Rudolf Forcher würdigt die „ausgleichende Art und die große Heimatverbundenheit“ der Stadträtin, die zeitweise als einzige Frau über ein Mandat verfügte im Gemeinderat der Kurstadt. „Bürgernähe war für sie mehr als nur ein Schlagwort: Frau Eberhard verstand sich als Vermittlerin zwischen den Waldseern und der Stadtverwaltung. Und ihre mütterliche Art tat der Diskussionskultur im Ratssaal gut“, so das langjährige Stadtoberhaupt dazu im Rückblick. Forcher: „Wenn man im Eifer des Gefechtes mal aneinandergeriet, ermahnte sie uns Männer, doch bitte zur Sache zurückzukommen!“

Einsatz für Kunst und Kultur

Eberhard machte sich unter anderem stark für die städtischen Kurbetriebe, für Kunst und Kultur in der Bäderstadt und für Senioren. Als Heimfürsprecherin setzte sie sich von 2002 bis 2014 für die Bewohner des städtischen Spitals ein. In ihrer Eigenschaft als „Feuerwehrmutter“ war sie Bindeglied zwischen Gemeinderat und Feuerwehrkameraden. Zudem engagierte sie sich lange Jahre als Schöffin am Landgericht Ravensburg und war Mitglied des Musterungsausschusses beim Kreiswehrersatzamt.

Weil sie sich auf die schwäbische Mundartdichtung verstand und problemlos Texte formulieren konnte, wurde Eberhard gleich für mehrere Vereine als Schriftführerin tätig. Sie berichtete für den Ruderverein, den Automobil- und Motorradclub (AMC) als Veranstalter der legendären Grasbahnrennen im Hopfenweiler und den Sport- und Segelfliegerclub.

Auch den Ortsverband der Freien Wähler unterstützte sie als Pressereferentin. Sie unterstützte die „Schwäbische Zeitung“ mit Pressebeiträgen von Veranstaltungen und verfasste Nachrufe auf verstorbene Mitbürger, die sich für das Gemeinwohl engagierten. So wie es auch für sie selbst eine Selbstverständlichkeit war!

Der Abschiedsgottesdienst für Solveig Eberhard beginnt am Dienstag, 20. Februar, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.