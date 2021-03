Soll das Altstadtfest in Bad Waldsee verlängert werden?

Der Gemeinderat tagt am Montag, 29. März, ab 18 Uhr öffentlich im Haus am Stadtsee. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Schulbauentwicklungsplanung am Bildungszentrum Döchtbühl. Hierzu stellt die beauftragte Firma Campus ihren Abschlussbericht vor. Auch über die „Gelbe Tonne“ wird das Gremium beraten sowie über die Beteiligung der Stadt Bad Waldsee an der Netze BW GmbH & Co.KG. Nicht zuletzt stehen der Mietspiegel für Bad Waldsee sowie die Einführung eines zusätzlichen Tarifs für Inhaber des Landesfamilienpasses im Freibad auf der Tagesordnung.