Solistatt Bad Waldsee zieht ins Pfarrhaus um

Die Verantwortlichen des Sozialladens Solisatt in Bad Waldsee haben den bisherigen Standort infolge der Corona-Krise ins katholische Pfarrgemeindehaus, Klosterhof, verlegt. Laut Mitteilung ist dies aus räumlichen Gründen notwendig geworden, damit alle Beteiligten und Besucher den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einhalten können.

Durch den Umzug haben sich auch die Öffnungszeiten des Ladens geändert. Bis auf Weiteres ist in den nächsten Wochen nur noch an den Donnerstagnachmittagen am 2., 9. und 16. April, jeweils von 16 bis 17 Uhr, geöffnet. Die Mitarbeiter bitten um Verständnis.