Solidarität ja, Sonderkontingent nein: So verlief die Diskussion zum „Sicheren Hafen Bad Waldsee“

Die aktuelle Belegungssituation der städtischen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte ist in der Sitzungsvorlage abgebildet. Daraus wird ersichtlich, dass die städtischen Unterkünfte derzeit voll ausgelastet sind. Ein Grund dafür ist auch, dass eine Familie und eine Wohngemeinschaft aufgrund der Sanierung im Mohnweg 9 vorübergehend in anderen städtischen Unterkünften untergebracht werden müssen. Eine weitere Erkenntnis: „Wir stellen immer wieder fest, dass die Anforderungen und der Druck auf die Obdachlosenplätze steigt“, berichtete Bürgermeister Roland Weinschenk in der Sitzung. Aktuell gebe es „wöchentlich mehrere, teils begründete Anfragen“, steht in der Vorlage. Leistungsempfänger oder sozial Auffällige hätten auf dem Wohnungsmarkt kaum noch Chancen.

Für 2020 hat die Stadt die Erfüllungsquote für die Aufnahme von geflüchteten Menschen in die Anschlussunterbringung erfüllt. Aber wo sollen zukünftig Hilfesuchende untergebracht werden? Schließlich ist die Unterbringung von Obdachlosen eine Pflichtaufgabe der Kommunen. „Es ist dafür zu sorgen, dass die Aufgabe erfüllt werden kann. Eine Beschlagnahme von Wohnungen beziehungsweise die Wiedereinweisung in die bisherige Mietwohnung ist für maximal zwei Monate und nur im äußersten Notfall möglich, wenn keine eigenen Unterkünfte vorhanden sind. Dies stellt keine gangbare Lösung dar“, ist aus der Sitzungsunterlage zu erfahren. (hey)