Die „Solidarische Landwirtschaft Bad Waldsee“ sucht weitere Mitstreiter. Infos gibt es im Internet unter www.solawi-bad-waldsee.de. Kontakt via E-Mail unter der Adresse: info@solawi-bad-waldsee.de

Die anhaltender Inflation und Preissteigerungen in vielen Bereichen sind eine Herausforderung für die Gesellschaft. In diesen Zeiten werden die Vorzüge einer Solidarischen Landwirtschaft klarer denn je, ist sich der Waldseer Solawi-Verein laut Pressemitteilung sicher.

Die alternative Wertschöpfungsform sei in der Lage, für ihre Mitglieder über das ganze Jahr hinweg Gemüse zu stabilen Preisen anzubauen – und das ökologisch, sozial verträglich sowie umweltschonend. Bei dem Verein „Solidarische Landwirtschaft Bad Waldsee“ (Solawi) gibt es nach eigenen Angaben noch freie Anteile zu erwerben.

Seit 2014 gibt es Solawi in Bad Waldsee

Bereits seit 2014 gibt es die Solawi in Bad Waldsee. Sie gehört zu einem großen Netzwerk aus landwirtschaftlichen Betrieben, die in ganz Deutschland Menschen mit frischen, biologischen Nahrungsmitteln versorgen, wie Solawi weiter mitteilt.

„ Die aktuell etwa 75 Anteilseigner bilden als Verbraucher zusammen mit dem Erzeuger, dem Biohof Wild in Unterurbach, eine Wirtschafts- und Wertegemeinschaft, welche die jeweiligen Bedürfnisse miteinander verbindet und gleichzeitig ein gegenseitiges Bewusstsein fördert. Bereits im Voraus werden für ein gesamtes Wirtschaftsjahr die Kosten der landwirtschaftlichen Erzeugung berechnet, was beiden Seiten Planungs- und Versorgungssicherheit gewährleistet“, teilt der Verein weiterhin mit.

Am 1. April 2023 beginnt das neue Solawi-Wirtschaftsjahr. „Bleibt die Anzahl an Anteilen konstant oder vergrößert sich im besten Falle noch, so fällt die Preisanpassung im Vergleich zur gegenwärtigen Inflationsrate besonders moderat aus“, teilt der Verein mit. Wie hoch die monatlichen Kosten für die Anteile sind, kann bei der „Solidarische Landwirtschaft Bad Waldsee“ erfragt werden.

Ein Probemonat ist möglich

Auch bereits jetzt bestünde laut Solawi die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Ein einmonatiges Probeabo sei ebenfalls möglich. Abgeholt werden kann das Gemüse laut Solawi jeden Freitag ab 14 Uhr, nachdem es am Vormittag geerntet wurde. Etwa zwei Kilometer trennen Acker und Abholraum der Solawi voneinander, was die Transportwege kurz halte. In den erntereichen Monaten gebe es einen zweiten Abholtermin pro Woche.