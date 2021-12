Solidarische Gemeinde telefonisch erreichbar

Die Anlaufstelle der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren bleibt über die Feiertage ab Mittwoch, 22. Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 5. Januar, geschlossen. Über den Anrufbeantworter (07524 / 409 33 73), der täglich abgehört wird, können auch in dieser Zeit dringende Anliegen bearbeitet werden.

Auch die traditionellen Adventsfeiern mit den Ehrenamtlichen und bürgerschaftlich Engagierten in ihren Gruppierungen können coronabedingt leider nicht stattfinden. Der Vorstand der Solidarischen Gemeinde dankt allen Unterstützern, Spendern und Kooperationspartnern, die auch in diesem Jahr bei all den Widrigkeiten geholfen haben, den Betrieb am Laufen zu halten.