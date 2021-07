Solidarische Gemeinde startet neu

Nach den langen, begegnungsarmen Monaten durch die Corona-Krise ist laut einer Pressemitteilung der Solidarischen Gemeinde die Zeit für den sehnlichst erwarteten Neustart bei den geselligen Angeboten gekommen. Demnach werde man weiter vorsichtig sein, auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten und Teilnehmerlisten führen.

Die Anlauf- und Koordinationsstelle ist weiterhin zu gewohnten Zeiten – Montag 16 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr – unter der Telefonnummer 07524 / 40 933 73 geöffnet. Telefonische Anmeldung ist nicht mehr nötig. Der Koordinator und Quartiersmanager, Christian Wallnöfer, ist täglich von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 07524 / 40 933 72 erreichbar.

Der Singkreis singt unter der Leitung von Brigitte Feidl bei guter Witterung im Freien beim Bähnlesdenkmal in Durlesbach jeden Montag von 18 bis 19 Uhr. Eine Testmöglichkeit ist ab 17.30 Uhr gegeben.

Die erste Wanderung findet am Mittwoch, 28. Juli statt und führt vom Dorfplatz In Richtung Steinacher Ried und mit Zwischenstopp mit Picknick am Flugplatz zurück zum Ausgangspunkt. Es darf auch abgekürzt werden.Treffpunkt ist wie immer um 14 Uhr am Dorfplatz.

Auch das Zwergen-Café öffnet wieder, und zwar immer am Donnerstag in geraden Wochen, also erstmals am 15. Juli um 10 Uhr in der Alten Schule.

Am selben Tag trifft sich der Arbeitskreis Heimatpflege um 19 Uhr in der Alten Schule, um den Fortgang der begonnenen Projekte und neue Vorhaben zu besprechen. Die Kapellen-Radwanderung fällt auch dieses Jahr aus, heißt es in dem Schreiben. Auch plant der Arbeitskreis einmal monatlich in der Alten Schule nachmittags eine weitere Begegnungsmöglichkeit zum „Hochstuben“ anzubieten.

Hinsichtlich des Cafés Miteinander, Boule-Spiels und Spielenachmittags wird in einem der nächsten Amtsblätter berichtet, wenn momentan noch bestehende Unsicherheiten beseitigt sind.

Das Boule-Spiel soll in die Dorfmitte verlagert werden und vorerst auf der Wiese stattfinden. Treffpunkt, Tag und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. Weitere Spieler – gerne auch Jugendliche – sind willkommen.

Bis zur Wiedereröffnung des Cafés Miteinander soll der Spielenachmittag (Brettspiele, Skat, Binokel und mehr) in der Alten Schule unterkommen. Auch hier werden Interessierte zum Mitspielen eingeladen.

Das Café Miteinander benötigt laut der Pressemitteilung noch Vorlaufzeit. Die Verantwortlichen hoffen aber noch in diesem Monat zu den gewohnten Öffnungszeiten (mittwochs und jeden 1. Sonntag im Monat 14.30 bis 17 Uhr) starten zu können.

Die Gruppe „Lebensqualität im Alter“ kann vorerst vorerst nicht wieder angeboten werden. Es werde noch nach einer Nachfolgerin für Klara Buck als Leiterin gesucht.

Die Betreuungsgruppe fand mit coronabedingten Unterbrechungen nahezu durchgehend, in den vergangenen Monaten nach den 3-G-Richtlinien (komplett geimpft, genesen, getestet) jeden Montag, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Alten Schule statt – auch bei steigenden Inzidenzzahlen greift hier eine Sonderregelung.

Der Besuchsdienst könne gerne wieder Anspruch genommen werden, so der Pressetext. Die Vermittlung erfolge über die Anlaufstelle, dasselbe gilt für den Fahr- und Begleitdienst.

Corona-Hilfen wie Einkaufen und Besorgungen und andere individuelle Hilfen bietet die Solidarische Gemeinde auch weiter an.