Solidarische Gemeinde bietet jetzt auch Reparatur-Treff an

Die Jahresversammlung der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren war auch in diesem Jahr ein Besuchermagnet. So kamen beinahe hundert Mitglieder ins Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren. Vorsitzender Konstantin Eisele freute sich, dass auch Schwester Rebecca vom Kloster Reute, Pfarrer Stefan Werner, Pfarrerin Birgit Oehme und Petra Honikel von der Caritas anwesend waren. „Das Berichtsjahr 2021 war für unseren großen Verein wegen Corona sehr holprig und aufwendig. Wir freuen uns, dass jetzt wieder alles rund läuft“, so der Vorsitzende.

In der Anlaufstelle des Vereins arbeiten Maria Eisele, Waltraud Hoch und Gertrud Reihs bereits seit zehn Jahren. Zusammen mit Koordinator Christian Wallnöfer werden hier Kontakte hergestellt und Hilfen vereinbart. Große Nachfrage mit 244 Einsätzen gab es wiederum beim Fahrdienst. In kurzen Statements berichteten die Verantwortlichen der einzelnen Gruppierungen. Gut angenommen ist das „Café Miteinander“ mit Lothar Grobe, ebenso der wöchentliche Singkreis mit Christel Teofanovic. Barbara Mattes leitet die „Unterstützungsangebote im Alltag“ (USTA). Neu im Team ist Karin Miehle als Nachfolgerin von Klara Buck mit „Lebensqualität im Alter“. Franz Zembrot vom „Arbeitskreis Heimatpflege“ mit 15 aktiven Mitgliedern zeigte sich glücklich über die Präsentierung der „Moordorf-Schautafeln“.

Der Besuchsdienst mit Irmgard Jacob konnte wegen der Corona-bedingten Einschränkungen nur wenige Termine vereinbaren. Dagegen waren im „Zwergen-Café“ unter der Leitung von Franziska Tessling durchschnittlich zwölf Familien präsent. Neu im Angebot lädt Lea Barczyk zum „Kindertanz“ ein. Gut angenommen werden die monatlichen Wanderungen. Große Aufmerksamkeit fand die Nachricht von Claudia Stehle, dass ab Oktober in der Alten Schule ein Reparatur-Treff beginnt. Neben der Fahrradwerkstatt können somit jeden ersten Donnerstag im Monat von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr defekte Geräte zur möglichen Reparatur gebracht werden.

Den Kassenbericht erstattete Günter Steinhauser. Dank den Mitgliedsbeiträgen von derzeit über 500 Mitgliedern sowie Zuschüssen und Spenden konnte ein respektabler Kassenstand vorgestellt werden. Nachdem Petra Honikel von der Caritas der Solidarischen Gemeinde einen „Leuchtturm-Charakter“ bescheinigte, dankte Ortsvorsteher Achim Strobel Konstantin Eisele für seinen so erfolgreichen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bürger.