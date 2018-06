Solawi lädt zum Sommergartenfest

Ein romantisches Café mitten auf dem Acker, eine Spielwiese für Kinder und ein Markt mit Kunsthandwerk und Selbstgemachtem – das diesjährige Sommergartenfest der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) Bad Waldsee bietet Unterhaltung rund ums Thema Landwirtschaft für die ganze Familie. Es findet statt am Samstag, 30. Juni, ab 16 Uhr auf dem Solawi-Hof Wild am Löhleweg 14 in Bad Waldsee-Unterurbach.

Um 16.30 und 18 Uhr gibt es eine Acker- und Hühnerführung, Traktorfahrten für Kinder und Esel, Pferde und Schafe zum Streicheln werden ergänzt von Aktionen rund um Huhn und Ei. Ab 18 Uhr gibt es Essen und Trinken. Die Liveband spielt ab 20 Uhr. An einem Info-Stand erfahren die Festbesucher auch mehr über das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft und können selbst Anteile an Gemüse-Ernten oder Legehühnern erwerben. Mehr Informationen über das Fest und die Solawi Bad Waldsee sind online verfügbar unter www.solawi-bad-waldsee.de