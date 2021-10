Soforthilfeprogramm unterstützt Projekt „Alte Musik in alten Mauern“

„Alte Musik in alten Mauern“ – so lautet der Antragstitel für das Projekt in Reute-Gaisbeuren, das nun eine Finanzspritze vom Bund erhält. Initiatorin Bernadette Behr, Gemeinderätin und Kirchenmusikerin im Nebenberuf, zeigt sich erfreut über die Förderzusage: „Unsere Teamarbeit zur Antragstellung und Planung der Veranstaltungsreihe ‚Alte Musik in alten Mauern‘ hat nicht nur große Freude bereitet, sie hat sich vor allem auch gelohnt. Unsere Stadt, unsere Region, Künstler und Musikinteressierte aller Altersgruppen werden sich mit uns freuen. Wir danken für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 3500 Euro aus dem Soforthilfeprogramm der Beauftragten für Kultur und Medien. Ebenso danken wir der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren für die Zuwendung von 500 Euro.“ Neben Behr gehören Pfarrer Stefan Werner, Ortvorsteher Achim Strobel, Stadtarchivar Tassilo Wild und Kirchenmusikerin Eva Westhäußer zum Planungs- und Organisationsteam der nun in der St. Leonhardskirche in Gaisbeuren geplanten Konzertreihe.

Alte Musikwerke und Instrumente aus dem 12. bis 16. Jahrhundert setzen dabei die Schwerpunkte der Programmgestaltung. Ergänzt werden die Programme durch zeitgeschichtliche Impulse des Stadtarchivars. Das neue Kulturangebot in Form von Konzerten, verknüpft mit Ausstellungen, Präsentationen und/oder Lesungen, richtet sich an Musik- und Bildungsinteressierte aus allen Altersgruppen – wobei besonders auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden sollen. Den Auftakt bilden am Samstag, 6. November vier Konzert- und Bildungsveranstaltungen zum St. Leonhardsfest. Um 14.30 und 16 Uhr treten Akteure der Jugendmusikschule Bad Waldsee speziell für Kinder und Jugendliche auf. Um 18 und 20 Uhr stehen Konzerte für Erwachsene auf dem Programm. Interessierte können über die Ortschaftsverwaltung und das Pfarrbüro Einlasskarten erhalten. Der Eintritt ist frei. Die Konzerte ergänzend, finden am Sonntag, 7. November vormittags ein Festgottesdienst und nachmittags der traditionelle Leonhardsritt statt. Abschließend vertieft ein Impulsreferat von Stadtarchivar Tassilo Wild die Heimat- und sozialgeschichtliche Bedeutung des Gotteshauses.