Sockenschlacht bei Lesung im Spitalkeller

Anlässlich des jährlichen Frederiktages hat Lisa Thomasch von der Bücherei Bad Waldsee die Klasse 2c der Döchtbühlschule und ihre Lehrerinnnen zu einer Autorenlesung eingeladen. Autorin Sabine Bohlmann stellte dort laut Pressemitteilung der Schule den Kindern ihr Buch „Und plötzlich war Frau Honig da“ vor: Frau Honig ist Kindermädchen und hat die tollsten Ideen. So kann man zum Beispiel mit einzelnen Socken allerhand anstellen, vom Sockenmonster bis zur Sochenschlacht, was die Klasse dann auch gleich ausprobieren musste. Da Sabine Bohlmann auch Schauspielerin ist, konnte sie wunderbar mit ihrer Stimme arbeiten, entsprechend abwechslungsreich war auch ihr Lesevortrag. Am lustigen war, als die Lehrerin von der Autorin synchronisiert wurde und in ganz unterschiedlichen Tonlagen den gleichen Satz sagte. Foto: Döchtbühlschule