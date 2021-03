Social Media ja: Aber sicher!

Eine Präventionsveranstaltung der Polizei Ravensburg in Kooperation mit der Schulsozialarbeit Bad Waldsee wird es im März Online am Gymnasium und der Realschule geben. Das teilt das Gymnasium Bad Waldsee in einer Presseerklärung mit.

„Nach einer Straftat kann man alle anlügen: Eltern, Lehrer, die Polizei, aber sich selbst nicht, den Rucksack der Verantwortung trägt man ein Leben lang“, so trete laut Mitteilung Polizeihauptmeister Gerhard Messer an die jugendlichen Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse heran – direkt, persönlich und überzeugend.

Informativ und mit zahlreichen Beispielen aus der Region erreiche seine Präsentation die Jugendlichen „als Polizist und Papa“, denn Gerhard Messer ist in beiden Bereichen erfahren.

Gefahren durch Soziale Medien

Was ist eigentlich Cybermobbing, Grooming, Sexting? Wie sieht es mit dem Recht aufs eigene Bild aus? Was mache ich, wenn mich beim Gaming scheinbar Gleichaltrige ansprechen, mich mit Belohnungen in die Falle locken, ohne, dass ich es sofort erkenne? Was, wenn es dann zu Übergriffen kommt und wie sehen diese Online überhaupt aus?

Insgesamt gebe die Veranstaltung Hilfestellungen für den Notfall, gesicherte Informationen zur Gesetzgebung und dem Strafvollzug und Informationen zu möglichen Folgen für unter und über 14-Jährige. Aber auch mögliche psychische Folgen der Straftaten für Opfer und Täter behandelt die Veranstaltung, die vom 11. bis 19. März im Rahmen des regulären Homeschoolings via Moodle stattfindet. Sie wurde auch in diesem Jahr ermöglicht durch die Zusammenarbeit der Polizei Ravensburg mit der Schulsozialarbeit Bad Waldsee und findet am Gymnasium und der Realschule statt.

Natürlich komme man sich in einem echten Klassenzimmer näher, was aber eine Videokonferenz unterstreicht und beweist, ist, dass es sich bei dieser Veranstaltung nicht um eine Art „Medienschelte“ handelt. Die neuen Medien seien allgegenwärtig und dienlich, die Jugendlichen seien ja auch privat - in dieser Zeit noch verstärkt - auf die Nutzung der Social Media angewiesen.

Der richtige Umgang

Um so wichtiger sei aber dabei, dass dies sicher geschehen kann. So informiere der Experte der Polizei über Gefahren, Fallstricke und den richtigen Umgang mit Instagram, Tiktok, Whatsapp und anderen sozialen Medien. Die Veranstaltung mache laut Mitteilung klar, wie die Jugendlichen es schaffen, die Würde anderer zu wahren und auch ihre eigene Person im Netz zu schützen – auch auf längere Sicht.

Im Mittelpunkt stehe dabei die menschliche Ansprache – Fehler selbst machen alle immer wieder, aber, dass man dann auch dazu steht, ehrlich ist, Rückgrat zeigt, Hilfe für sich und andere in Anspruch nimmt und nach einer solchen Veranstaltung sein Verhalten anpasst, das bleibe haften. Nach dem Motto: Ich bestimme über das Handy, nicht das Handy über mich. Und die einfache, aber schnelle Soforthilfe bei Cybermobbing: Zwischendurch auch mal offline sein.