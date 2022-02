So wirkt sich das Kirchen-Gutachten zu sexueller Gewalt in Bad Waldsee aus

Auch in Bad Waldsee ist die Zahl der katholischen Kirchenaustritte direkt nach Bekanntwerden des Gutachtens zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising nach oben gegangen. Wie die städtische Pressestelle auf SZ-Anfrage informierte, wurden in besagter Kalenderwoche vom 24. bis 28. Januar insgesamt neun Austrittserklärungen von Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche beim zuständigen Standesamt vorgenommen. Und damit deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres: Vom 25. Januar bis 29. Januar 2021 war im Standesamt nur ein einziger Austritt registriert worden. Wie sich der zweifelhafte Umgang kirchlicher Würdenträger mit den Opfern sexueller Gewalt auf die Zahl der Austritte in Bad Waldsee im weiteren Jahresverlauf auswirken wird, bleibt jedoch abzuwarten. Wer aus der Kirche austreten möchte, muss dies übrigens beim Standesamt kundtun – die Pfarrämter bleiben bei diesem Verwaltungsakt außen vor. Die entsprechende Kirchengemeinde bekommt dann aber ebenso eine Mitteilung von der bürgerlichen Gemeinde wie das Finanzamt.