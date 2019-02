So verläuft die Kandidatensuche der Fraktionen

Der 26. Mai 2019 ist der Tag der Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Dann werden landesweit Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräte gewählt. In Bad Waldsee gilt es insgesamt 26 Kandidaten für den Gemeinderat zu bestimmen. Bis 28. März haben die Bad Waldseer Fraktionen Zeit, ihre Kandidatenlisten beim zuständigen Wahlausschuss einzureichen. Wie sich die Kandidatensuche gestaltet und welche Ziele die Fraktionen verfolgen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt.

CDU

CDU Stadtverbandsvorsitzender Maximilian Klingele zeigt sich zufrieden mit der Kandidatensuche: „Die Liste ist beinahe voll.“ Zwar hätten sich die Christdemokraten „gefühlt etwas schwerer“ getan als bei der vergangenen Kommunalwahl, da sich der generelle Trend des rückläufigen Engagements über alle Parteien erstrecke. Gleichwohl ist Klingele optimistisch, noch alle Plätze besetzt zu bekommen. Bereits seit Dezember 2017 hat sich die CDU auf Kandidatensuche begeben und viele persönliche Gespräche geführt. Dabei sei deutlich geworden, dass die Mitarbeit oftmals projektbezogen möglich wäre. „Da muss man sich vielleicht generell Gedanken machen, wie zukünftig Partizipation aussehen kann“, sagt Klingele.

Von den derzeit zwölf CDU-Kandidaten im Gemeinderat haben laut Klingele elf bereits signalisiert, nochmals anzutreten. „Wir wollen die Zahl mindestens halten, wenn nicht ausbauen“, beziffert Klingele das Ziel für die bevorstehende Kommunalwahl, räumt allerdings ein, dass das aktuelle Auszählungsverfahren mit der unechten Teilortswahl der CDU „nicht unbedingt in die Karten spielt“. Eine Frauenquote auf der CDU-Liste gebe es nicht. „Da sind wir trotzdem ordentlich aufgestellt“, meint Klingele und verrät, dass die Frauen in alphabetischer Reihenfolge auf den ersten Plätzen der Liste geführt werden sollen. Die Nominierungsveranstaltung der CDU ist am 14. März.

Freie Wähler

Bei den Freien Wählern hat sich die Liste bereits gut gefüllt, berichtet Fraktionssprecher Bernhard Schultes zufrieden: „Insgesamt sieben Plätze sind noch nicht besetzt.“ Die Fraktion hat also schon viel erreicht. Woran das liegt? „Wir haben keine Casting-Veranstaltungen gemacht, sondern Interessierte direkt in den Arbeitsprozess mitgenommen. Ein Teil unserer Fraktionssitzungen war öffentlich. Da konnten die Interessierten gleich die möglichen Kollegen kennenlernen und ein Gefühl für die Inhalte bekommen“, verdeutlicht Schultes das Vorgehen. Außerdem hätten sich potentielle Kandidaten direkt an die Fraktion gewandt.

Auf der Liste der Freien Wähler ergibt sich eine Mischung aus Neulingen und Altbekannten. Denn nur zwei der aktuell neun FW-Stadträte stellen sich nicht mehr zur Wahl. Bei den Frauen und den jungen Kandidaten gebe es gleichwohl noch Luft nach oben. Als Ziel geben die Freien Wähler aus, die neun Sitze zu halten. „Es ist schwer das im Vorhinein abzuschätzen. Es kann aufgrund der unechten Teilortswahl zu Verschiebungen kommen“, meint Schultes und gibt sich dennoch zuversichtlich. „Die Liste ist super wählbar“, sagt der Fraktionssprecher. Die Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler soll noch vor der Hauptfasnet stattfinden.

GAL

Bundesweit machen die Grünen von sich Reden. Bei der Grünen Alternativen Liste (GAL) in Bad Waldsee fällt es den Verantwortlichen gleichwohl „mittelschwer“ Kandidaten für die Kommunalwahl zu finden, wie Corinna Kreidler, Sprecherin des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen, berichtet. „Es gibt zwar viele Leute, die die Anliegen der Grünen unterstützen, aber der Schwung sich im Gemeinderat zu engagieren, fehlt.“ Dabei geben sich die Grünen Mühe, eine „bunte und vielfältige“ Liste zu präsentieren. So würden beispielsweise junge Menschen mit Migrationshintergrund und deutschem Pass angesprochen. „Jemand mit türkischen Wurzeln müsste schon im Gemeinderat sitzen“, betont Kreidler und erfährt Unterstützung des GAL-Sprechers Michael Kaiser: „Das Gremium setzt sich aktuell im Großteil aus älteren Männern zusammen und das repräsentiert nicht die Bevölkerung. Das sieht man auch an bestimmten Themen. Die Diskussion um die Parkplätze ist eher ein Männerding.“ Kaiser hofft auf mehr Frauen im Gemeinderat, „im Idealfall 50 Prozent“. So viele sollen es auch auf der GAL-Liste sein, derzeit liegt der Wert laut Kreidler bei 40 Prozent.

Das Franz Vogel und Jan Herkommer sich nicht mehr zur Wahl stellen und Dominik Souard bekanntlich zu den Freien Wählern wechselt, sieht Kreidler nicht als Problem an. Am 21. Februar halten die Grünen ihre Nominierungsveranstaltung ab.

SPD

„Es ist nicht einfach“, sagt Oliver Hofmann, Vorsitzender des SPD Ortsvereins, über die Kandidatensuche. Über die genauen Gründe kann nur spekuliert werden. Eine mögliche Erklärung sieht er in der latenten Angst vor der fordernden Ehrenamtsarbeit. „Wir hoffen auf die Überzeugungsarbeit im letzten Moment“, gibt sich Hofmann zuversichtlich, die Liste voll zu bekommen. Derzeit sitzen Rita König, Karl Schmidberger und Robert Ettinger für die SPD im Gemeinderat und alle drei werden auch wieder antreten. „Das freut mich riesig. Das sind bekannte Köpfe, die sehr engagiert sind“, so Hofmann. Diese drei Sitzplätze im Gremium sollen auch nach der Kommunalwahl noch von der SPD besetzt sein, lautet das Ziel des Ortsvereins. Einen SPD-Abwärtstrend, wie er derzeit in der Bundespolitik zu beobachten ist, kann sich Hofmann für Bad Waldsee nicht vorstellen.

Hofmann selbst sowie die stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Carola Rummel werden ebenfalls auf der SPD-Liste zu finden sein. „Wir sind relativ gut mit Frauen besetzt, da bekommen wir wohl kein großes Problem“, betont Hofmann. Der Zuspruch zu den „Roten Stammtischen“ in den Bad Waldseer Ortschaften sei überschaubar. Allerdings kamen die Sozialdemokraten mit den Ortsvorstehern ins Gespräch, hebt Hofmann hervor und berichtet von ganz unterschiedlichen Ansprüchen an den Citybus. Die SPD-Nominierungsveranstaltung ist am 20. Februar.