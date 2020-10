Mit den komplexen Planungen für die B-30-Ortsumfahrungen Gaisbeuren und Enzisreute soll bekanntlich ab dem zweiten Halbjahr 2022 begonnen werden. In der Vergangenheit standen vor allem drei Varianten im Raum: eine Tunnellösung (Untertunnelung von Gaisbeuren auf der vorhandenen Trasse, kombiniert mit einer kleinen Ostumfahrung von Enzisreute), eine Westumfahrung (zwischen Reute und Gaisbeuren) und eine Ostumfahrung (ab Egelsee weiter durch den Wald, westlich an Dinnenried und Arisheim vorbei zum Urbachviadukt bei Bad Waldsee). Zwischenzeitlich haben sich viele Dinge geändert, unter anderem im Umwelt- und Artenschutz und ebenfalls große Einschränkungen durch die Ausweisung des FFH-Gebiets „Altdorfer Wald“. Zudem können bei einem geänderten Straßenverlauf immer auch Enteignungen anfallen, was ebenfalls zeitaufwendig und noch ungeklärt ist. (kik)