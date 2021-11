Narrenrufe und Kanonenschläge aber behutsam: So lief der 11.11. in der Region

Zwar hat der 11.11. in der schwäbisch-alemannischen Fasnet nicht so eine große Bedeutung wie im Karneval. Doch auch in Oberschwaben und im Allgäu war am Donnerstag einiges geboten.

Von der Narrenrede in Waldsee über die Bürgermeisterausschreibung in Weingarten bis zur 3G-Martinisitzung in Wangen. Die Zünfte machten nach der Corona-Pause wieder Lust auf die neue Fasnet-Saison und blickten vorsichtig auf den Februar voraus.

Bad Waldsee – Optimistischer Ausblick auf Februar

Auch die Waldseer Narrenzunft hat ihren inoffiziellen Fasnetsauftakt am 11. November um 11.11 Uhr gefeiert. Was anfangs etwas holprig begann, hat sich schnell nach Fasnet und Leichtigkeit angefühlt. Pünktlich um 11.11 Uhr schreckten die drei lauten Kanonenschläge nicht nur Vögel, sondern auch rund 150 Zuschauer am Federlesbrunnen auf.

Dann zogen Sammlervölkle, Zunfträte und Jungelfer samt Martinibrot in den eingezäunten Bereich ein. Es folgten kräftige AHA-Rufe, eine Narrenrede und Martinibrot für alle schaulustigen Fasnet-Fans.„Wird es eine Ballfasnet 2022 geben? Ich Moment gehen wir schwer davon aus – wenn auch unter Einhaltung der 2G-Vorgaben“, blickte Zeremonienmeisters Marco Ludescher voraus.

Auch das Gschellabstauben, als auch die Schwarz-Weiße-Ballnacht sowie Zunftball und Fasnetsparty unter den Rathausarkaden sollen Stand jetzt stattfinden. Außerdem wurde das diesjährige Motto verkündet: Waldsee surft während der Fasnet auf der 80er-Welle. Mehr zum 11.11. in Bad Waldsee lesen Sie HIER.

Weingarten – Neuer Oberbürgermeister gesucht

Jetzt ist es raus. Pünktlich zur Martinisitzung der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten im Gasthaus „Rössle“ am 11.11. um 11.11 Uhr verkündete die Abordnung der Stadt Weingarten mit Rainer Beck, Marcus Schmid und Sabine Weisel die „Schtellaausschreibung des Oberbürgermoischters“.

Rainer Beck (links), Marcus Schmid und Sabine Weisel von der Stadtverwaltung bei ihrem Auftritt bei der Martinisitzung. (Foto: Elke Obser)

Mit einem großen Plakat wurde die Stellenauschreibung in „breit schwäbisch gesprochen“ für den Oberbürgermeister direkt verlesen. Wählbar sind alle Weingärtler (ih/id/nwd), sprich „id Herr, id Dame, sondern Narr wie Du“, die ihr Herz am rechten Fleck tragen und zum Lachen nicht in den Weißbier-Keller im Ochsen müssen. Mehr über den Auftakt der Plätzlerzunft lesen Sie HIER.

Wangen – Reservierte Martinisitzung ohne Bürgermeister

So völlig anders lief sie ab, die Martinisitzung 2021. Nicht wie sonst im Narrenstüble, sondern in Leonhardts Stallbesen trafen sich die rund 50 Narren und ihre Gäste unter kontrollierten 3G-Bedingungen. Nicht mit dabei war in diesem Jahr Oberbürgermeister Michael Lang. So war es ein Zunftratsmitglied der sich die traditionellen „ernsten Worte“ von Narrenvater und Vize-Zunftmeister anhören musste.

Das Führungsteam für die kommende Fasnet: Zunftmeister Wolfgang Tengler (links), Vize-Zunftmeister und Narrenvater Sascha Reichl und Peter Engstler als stellvertretener Narrenvater. (Foto: swe)

Nur Farny-Chef Elmar Bentele hatte davor die Martinisitzung mit einem närrischen Redebeitrag bereichert. Überhaupt verlief die traditionelle Sitzung, 55 Tage vor Fasnetsbeginn an Dreikönig, reservierter ab als gewohnt.

Wie die fünfte Jahreszeit ab Januar dann aussehen wird, vermochte auch Zunftmeister Wolfgang Tengler nicht zu sagen: „Wenn auch die Fasnet 2022 anders werden dürfte, als wir es gewohnt sind, werden wir das Bestmögliche realisieren.“ Mehr aus Wangen lesen Sie HIER.

Aulendorf – Fasnet im Aulendorfer Spieleland

Die Aulendorfer Narrenzunft hat am Donnerstag um 11.11 Uhr beim närrischen Frühschoppen im Ritterkeller ihren 72. Geburtstag gefeiert. Außerdem haben Zunftmeister Florian Angele und sein Stellvertreter Michael Weißenrieder die Martinisitzung dazu genutzt, um Rolf Reitzel die Ernennungsurkunde zum Ehrenzunftmeister zu überreichen.

Rolf Reitzel hat bei der Martinisitzung die Ernennungsurkunde zum Ehrenzunftmeister erhalten. (Foto: Narrenzunft Aulendorf)

Auch der Hofstaat wurde inthronisiert und das von vielen Aulendorfern mit Spannung erwartete Motto für die kommende Fasnet verkündet. Es lautet: „Alles spielt, knobelt, zockt und fangt, im Aulendorfer Spieleland.“ Den ganzen Artikel finden Sie HIER.

Bad Wurzach – Endlich wieder d'Riedmeckeler, s'Moorweible und mehr

Worum? Dorum! D’Riedmeckeler haben am Donnerstagabend die Fasnet auf dem Klosterplatz in Bad Wurzach eröffnet. Auf dem abgesperrten Platz, auf dem die 2G-Regel umgesetzt wurde, versammelten sich d'Riedmeckeler, s'Moorweible, s'Schnepfle, d'r Muetes und die Burgfrau vom Eulenberg.

Zunftmeister Dominic Neher erläuterte den doch recht zahlreichen Schaulustigen die Sagen zu den einzelnen Masken. Zum Abschluss wurden zwei Neumitglieder „getauft“. Mehr Infos aus Bad Wurzach lesen Sie HIER.