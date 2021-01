So läuft die Anmeldung für das kommende Kindergartenjahr ab

Die Stadt Bad Waldsee bietet Kindergartenplätze in der Kernstadt und in allen Ortschaften an. Laut Pressemitteilung sind die Anmeldewochen für das Kindergartenjahr 2021/22 vom 18. bis 29. Januar 2021.

Um der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Pandemie gerecht zu werden, weitet die Stadt die Anmeldewoche auf zwei Wochen aus. Die Anmeldungen sind je Einrichtung individuell unterschiedlich (per E-Mail, per schriftlichem Anmeldebogen, telefonisch). Genauere Auskünfte hierzu geben die jeweiligen Homepages der Einrichtungen. Persönliche Anmeldetermine vor Ort seien nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung möglich, sofern die zu diesem Zeitpunkt geltende coronabedingte Lage es zulasse. Wie die Stadt weiter mitteilt, sind die individuellen Hygienekonzepte der einzelnen Einrichtungen unbedingt zu beachten.

Alle Kinder, die während des folgenden Kindergartenjahres (September 2021 bis August 2022) einen Kindergarten- oder Krippenplatz benötigen, müssen angemeldet werden. Das gemeinsame Anmeldeverfahren für alle Bad Waldseer Kindertageseinrichtungen soll eine zügige Bearbeitung und eine frühzeitige Information der Eltern ermöglichen. Eltern melden ihr Kind nur in der Wunscheinrichtung an. Schnuppernachmittage und Besuche in der Einrichtung seien wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht möglich. Auf Anfrage erhalten die Eltern aktuelle Fotos und Einblicke per E-Mail. Außerdem stellen die Einrichtungen Informationen zur Konzeption und Fotos auf der jeweiligen Homepage zur Verfügung.

Bis spätestens 5. Februar sollen die Eltern eine Zusage erhalten, sollte die Aufnahme im Wunschkindergarten möglich sein. Die Anmeldung werde erst verbindlich, wenn eine schriftliche Bestätigung der Eltern bis zum 19. Februar erfolgt. Bei nicht fristgerechter Bestätigung behält sich die Stadtverwaltung vor, den Platz anderweitig zu vergeben. So soll die Blockierung von Kindergartenplätzen durch Mehrfachanmeldungen ausgeschlossen werden.

In einigen Kindergärten stehen begrenzt Plätze für Zweijährige in altersgemischten Gruppen zur Verfügung. In den Kindergärten „Eugen-Bolz“, „Im Eschle“ und „St. Martin“ gibt es separate Krippengruppen. Auch in Haisterkirch wird es eine Krippengruppe geben, jedoch erst ab Frühjahr 2022, da 2021 ein neuer Anbau an den Kindergarten erstellt wird. Im Kinderhaus Döchtbühl gibt es in altersgemischten Gruppen Ganztagesplätze für Kinder von einem bis sechs Jahren. Ganztagesbetreuung gibt es außerdem in den Einrichtungen „Im Eschle“, „St. Martin“, „Eugen Bolz“, „Betreuungsoase Hopfenweilerweg“ und nach der Fertigstellung des Anbaus an den Kindergarten St. Margret in Haisterkirch ab Frühjahr 2022 auch dort.