So können sich Senioren vor Betrügern schützen

Um Senioren vor Betrügereien im Alltag zu schützen, hat die Polizei eine Informationsbroschüre zusammengestellt. Laut Stadt ist die Broschüre mit dem Thema „Senioren – Im Alter sicher leben“ im Bürgerbüro der Stadt Bad Waldsee, dem Ordnungsamt und den Ortschaftsverwaltungen kostenlos erhältlich.

Menschen über dem 60. Lebensjahr werden immer häufiger Opfer von Betrügereien oder Diebstahl, heißt es in der Mitteilung weiter. Obwohl sie oft sehr vorsichtig sind, kommen sie trotzdem in Situationen, in denen sie schnell zum Opfer werden können. Professionelle Straftäter versuchen durch verschiedene Methoden, wie z. B. dem sogenannten „Enkeltrick“, sich am Vermögen der älteren Menschen zu bereichern oder verschaffen sich auf andere Art Zugang zur Wohnung. Deshalb können die Senioren in der Broschüre nachlesen, wie sie sich vor solchen Betrügereien am besten schützen können.