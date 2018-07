In Zeiten von weltweit effekthaschenden, emotional geführten Debatten, haben die Bad Waldseer Sportfunktionäre bei der Diskussion um den Sportentwicklungsplan einen erfreulichen Kontrast aufgezeigt. Trotz Ärger, Unverständnis und Verdruss sind die Sportler ruhig geblieben und haben den Stadtverantwortlichen sachlich und besonnen ihre Kritikpunkte aufgezählt. Es gab keine persönlichen Angriffe, Polemik oder allgemeingültige Phrasen. Kurzum, die Vorstände waren in der Sache klar und in der Rhetorik nüchtern. So geht Streitkultur.

Die städtischen Vertreter nahmen die Kritik augenscheinlich ernst und äußerten mehrmals Verständnis für die angesprochenen Rügen. Auch sie stellten ihre Sichtweisen unumwunden dar. Nun bleibt zu hoffen, dass aus diesem ehrlichen Meinungsaustausch neue Energie freigesetzt werden kann – sowohl bei den Sportlern, als auch bei der Stadt.

