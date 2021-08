So geht es mit „Altstadt für Alle“-Baustellen voran

Die Bauarbeiten des Projekts „Altstadt für Alle“ und der Leitungsbau schreiten in Bad Waldsee weiter voran. Die Stadtverwaltung und die Stadtwerke informieren über den aktuellen Stand der Baustellenbereich.

Frauenbergstraße

Mit Hochdruck seien die Leitungsbauarbeiten in der Frauenbergstraße zwischen dem Kreuzungsbereich Steinacher Straße/Friedhofstraße und der Einmündung Wolpertsheimer Weg umgesetzt worden. Dabei konnten die Breitbandleerrohre für die Stadt Bad Waldsee sowie den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg sowie die Nahwärmeleitungen für die Stadtwerke und Leerrohre für die Netze BW verlegt werden. Am 24. August seien die Asphaltschichten eingebaut worden. Im abschließenden Schritt würden zusätzlich Schachtdeckel für die Stadtentwässerung Bad Waldsee (SEW) und den Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG) ausgetauscht, sodass die Frauenbergstraße in den kommenden Tagen wieder beidseitig befahrbar sei.

Ravensburger Tor

Die Leitungsbauarbeiten für Nahwärme, Breitband und Strom im zentralen Bereich des Ravensburger Tors seien rasch erfolgt und erstrecken sich im aktuellen Verlauf bis knapp zum Anschluss an die bereits verlegten Leitungen in der Wurzacher Straße. Am 23. August hätten die Oberflächenarbeiten begonnen. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. Das ist die Verkehrsführung während der Bauzeit: Die Ravensburger Straße wird weiterhin als Einbahnstraße beschildert. Der Gesamtbereich Ravensburger Tor wird aktuell als Einbahnstraße beschildert. Sobald der Anschlusspunkt der Leitungsarbeiten in der Wurzacher Straße geschaffen wird, ist über die Hauptstraße der Zweirichtungsverkehr über das Ravensburger Tor möglich. Für den kurzen Zeitraum des Anschlusspunktes ist die Wurzacher Straße beidseitig einfahrbar – Sackgasse Höhe Wurzacher Straße 1.

Wurzacher Straße

Ab 30. August beginnen die Leitungsbauarbeiten für Nahwärme und Breitband in der Wurzacher Straße (L300) im Bereich Hittisweilerstraße bis zur Einmündung Wurzacher Tor/Muschgaystraße, teilt die Stadtverwaltung mit. Zusätzlich werde aufgrund von Kanalanschlussarbeiten der Bereich Wurzacher Straße 61-65 für eine Woche gesperrt sein – Baubeginn sei ebenfalls der 30. August. Das ist die Verkehrsführung während der Bauzeit: Vollsperrung im betroffenen Teilabschnitt der Wurzacher Straße. Umfahrung über die Schützenstraße, Bahnhofstraße, Bleiche ist möglich. Ebenfalls wird anfänglich die Zufahrt durch das Wurzacher Tor sichergestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der innerstädtische Teil der Wurzacher Straße über das Ravensburger Tor zugänglich. Wichtig: Restaurants und Geschäfte haben unabhängig von den Bauarbeiten regulär geöffnet. Die Tiefgarage im Haus am Stadtsee ist im Zeitraum vom 30. August bis 30. September gesperrt.

Hittisweilerstraße

Die Tief- und Leitungsbauarbeiten für die Verlegung der Nahwärme und des Breitbands sind im Bereich der Hittisweilerstraße abgeschlossen. Die Parkmöglichkeiten in der Hittisweilerstraße sind erreichbar. Nun gelte es, die Straßenoberfläche von der Schützenstraße zur Molitorstraße und von der Molitorstraße in die Wurzacher Straße wiederherzustellen. In Abstimmung mit dem Straßenbauamt des Landratsamtes Ravensburg würden die betroffenen Fahrbahnen bis zum Herbst hergerichtet und entweder halbseitig oder teilweise vollflächig im Straßenbereich mit einer neuen Deckschicht versehen.

Als kleine Abwechslung zu den vielen Baustellenbereichen sind alle Kinder im Grundschulalter – und deren Eltern – eingeladen, am Ferienprogramm der Stadtwerke Bad Waldsee teilzunehmen. Das Motto lautet: „Check deine City – Wie gut kennst du unsere Stadt?“. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Stadtwerke. Die Fragebögen für die Rätselrallye können direkt im Stadtwerkebüro in der Hauptstraße 28 abgeholt werden. Außerdem liegen die Fragebögen in der Tourist-Info, in der Stadtbücherei, im örtlichen Spielwarengeschäft und in der Buchhandlung aus.