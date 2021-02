So garantiert die Bad Waldseer Klinik die Versorgungssicherheit

Am Krankenhaus Bad Waldsee ist ein zweites Notstromaggregat in Betrieb genommen worden. Das teilt die Oberschwabenklinik mit. „Die Sorge bei Stromausfällen, ob das Notstromaggregat richtig funktioniert, gehört nun der Vergangenheit an“, wird Daniel Tietz, der Technische Leiter des Krankenhauses zitiert. Rund eine Million Euro sei in die verbesserte Sicherheit der Stromversorgung investiert worden.

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit unter der Federführung des Eigenbetriebes IKP des Landkreises sei die Inbetriebnahme des zweiten Aggregats noch einmal eine spannende Angelegenheit gewesen. Die Haustechniker der OSK, Experten des TÜV und die Installateure des Lieferanten seien vor Ort gewesen. Die beiden Aggregate müssten der Pressemitteilung zufolge perfekt aufeinander abgestimmt sein. „Miteinander tanzen“, nennt es Daniel Tietz, der schließlich feststellen konnte: „Wir sind im Inselbetrieb!“ Die Aggregate versorgten das Krankenhaus unabhängig vom öffentlichen Netz mit Strom.

26 Stromausfälle in fünf Jahren

Mit dem Ernstfall hätten es die Haustechniker der OSK in der Vergangenheit relativ häufig zu tun gehabt. Bei 26 Stromausfällen in den vergangenen fünf Jahren hätten an OSK-Häusern die Netzersatzaggregate die Versorgung sicherstellen müssen. Die beiden Geräte in Bad Waldsee seien auf 450 beziehungsweise 325 Kilowattstunden Leistung ausgelegt. „Binnen weniger Sekunden schalten sie sich im Falle eines Netzausfalls ein“, erläutert Tietz. Der Spritvorrat reiche für zwei bis drei Tage. Zudem gebe es jederzeit die Möglichkeit, nachzutanken.

Um die Versorgung des ganzen Hauses sicherzustellen, seien im Rahmen des Projektes auch ein neuer separater Sicherheitsstromverteilerraum erstellt und die Elektrounterverteiler auf allen Etagen angepasst worden. Patienten und Beschäftigte hätten es durch geöffnete Decken, in denen Leitungen gezogen wurden, mitbekommen.