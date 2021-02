So erhält die Waldsee-Therme die Stabilisierungshilfe

Einmalig will die Stadt Bad Waldsee den durch die Corona-Krise entstandenen Verlust der Waldsee-Therme übernehmen. Der Grund: dadurch kann der Förderbetrag von rund 555 000 Euro abgerufen werden. Der Gemeinderat wird in der Sitzung am Montagabend ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee darüber entscheiden.

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, wurde am 17. November 2020 in Baden-Württemberg ein „Stabilisierungsprogramm für die Leitökonomie Tourismus“ mit 36 Millionen Euro aufgelegt. Dieses Programm umfasst unter anderem eine Stabilisierungshilfe für kommunale Thermen in Höhe von 15 Millionen Euro. Antragsberechtigt seien Kommunen als Betreiber oder Gesellschafter von kommunalen Thermen mit Mineral- und Thermalquellen zu therapeutischen Zwecken innerhalb Baden-Württembergs, die aufgrund der Pandemie ihren Betrieb reduziert oder eingestellt haben und die von wesentlicher Bedeutung für die Daseinsvorsorge und insbesondere den Gesundheitstourismus sowie für die regionale Wirtschaft sind.

Zuschuss beträgt 555 640 Euro

Am 25. November 2020 hat die Stadt Bad Waldsee für das Thermalbad Waldsee-Therme einen Antrag auf Gewährung von Stabilisierungshilfe beim Landesministerium der Justiz und für Europa gestellt. Grundlage für den Antrag ist das Defizit der Waldsee-Therme im Zeitraum von März bis September 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei der Antragstellung sei zu beachten gewesen, dass sich der maximal auszuzahlende Förderbetrag auf maximal 1,8 Millionen Euro belaufen kann. „Da das Thermalbad Waldsee-Therme Teil des Eigenbetriebs Städtische Rehakliniken ist und die Stabilisierungshilfe nur Kommunen gewährt wird, ist es für die Bewilligung des Zuschusses aus der Stabilisierungshilfe erforderlich, einen Gemeinderatsbeschluss zu fassen, in dem die Verlustübernahme des durch die Covid-19- Pandemie verursachten Verlustes durch die Stadt Bad Waldsee beschlossen wird“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Zuschuss werde nach Erhalt an den Eigenbetrieb Städtische Rehakliniken weitergeleitet. Am 16. Februar wurde der Zuwendungsbescheid wie berichtet an die Stadt übergeben. Dabei wurde ein Zuschuss in Höhe von höchstens 555 640 Euro gewährt.