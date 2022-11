So bekommen Gas- und Wärmekunden die Dezember-Soforthilfe

Gas- und Wärmekunden der Thüga Energie erhalten eine Dezember-Soforthilfe, die der Bund übernimmt. Sowohl in Aulendorf als auch in Bad Waldsee sowie in vielen anderen Orten in der Region ist das Unternehmen beim Gas Grundversorger. In einer Pressemitteilung erläutert der Energieversorger, wie sich die Soforthilfe berechnet und was Kunden tun müssen, um sie zu bekommen.

Laut Mitteilung wird die die Höhe der Soforthilfe für Gas wie folgt errechnet: Ein Zwölftel des prognostizierten Jahresverbrauchs (Stand September 2022) wird mit dem Bruttoarbeitspreis (Stand 1. Dezember 2022) multipliziert. Dazu wird ein Zwölftel des Bruttogrundpreises (Stand 1. Dezember 2022) addiert. In der Jahresabrechnung wird die Soforthilfe entsprechend verrechnet. „Es werden also nicht die Kosten für den tatsächlichen Dezember-Abschlag erstattet“, betont das Unternehmen.

Was Kunden tun müssen

Um von der staatlichen Hilfe zu profitieren, müssen die meisten Kundinnen und Kunden der Thüga Energie gar nichts tun, denn der Energieversorger kümmert sich automatisch um die Umsetzung. Die Thüga wird im Dezember keine Abschlagszahlungen für Gas und Wärme per Lastschrift einziehen. Eine Ausnahme gilt für Kunden mit Dauerauftrag. „Diese werden gebeten, die monatliche Zahlung im Dezember auszusetzen“, so die Mitteilung.

Doch nicht nur Gaskunden, sondern auch Wärmekunden können in den Genuss der Unterstützung kommen. Wie die Thüga weiter mitteilt, profitieren von der Dezemberhilfe Wärmekunden, die die gelieferte Menge selbst verbrauchen bis zu einem Jahresverbrauch von 1,5 Millionen Kilowattstunden. Weiterhin werden Kunden entlastet, die Wärme im Zusammenhang mit der Vermietung von Wohnraum beziehen. Wärmekunden erhalten nach den gesetzlichen Vorgaben eine Entlastung von 120 Prozent des September-Abschlags. Auch von Wärmekunden wird die Thüga Energie im Dezember keine Abschlagszahlung per Lastschrift einziehen. Wer per Dauerauftrag zahlt, den bittet das Unternehmen darum, die Zahlung im Dezember zu unterbrechen.

Diese Kunden könnte Nichtstun bares Geld kosten

Teuer werden könnte hingegen Nichtstun für Großabnehmer mit Leistungsmessung. Denn von den staatlichen Hilfszahlungen profitieren nicht nur Haushalt und Gewerbe, sondern unter bestimmten Bedingungen auch Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM). „Diese Kunden müssen ihre Anspruchsberechtigung prüfen und der Thüga Energie schriftlich bis 31. Dezember 2022 mitteilen, dass die Voraussetzungen für diesen Anspruch gegebenenfalls vorliegen. Wer dies versäumt, verliert die Entlastung“, so die Thüga Energie.

Das Unternehmen kündigt darüber hinaus an, auch die durch die Bundesregierung beschlossenen Preisbremsen für Strom, Erdgas und Wärme so schnell wie möglich an die Kunden weiterzugeben. Nach derzeitigen Plänen der Bundesregierung soll ab Januar 2023 der Preis für Gas auf 12 Cent je Kilowattstunde, für Fernwärme auf 9,5 Cent je Kilowattstunde und für Strom auf 40 Cent je Kilowattstunde (jeweils brutto) gedeckelt werden. Die Deckelung soll für den Basisbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs gelten, für den Rest gilt der vertraglich vereinbarte Preis.

Eigene Gas- und Strompreisbremsen sind für die Industrie geplant. Der Preis für die Kilowattstunde soll hier auf 7 Cent gedeckelt werden für 70 Prozent der bisherigen Verbrauchsmenge. Bei der Strompreisbremse liegt der Deckel für die Industriekunden bei 13 Cent für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs.