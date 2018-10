Die Ski- und Bergsteigerzunft Bad Waldsee veranstaltet am Samstag, 20. Oktober, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Stadthalle eine Ski-Börse. Verkauft werden unter anderem gebrauchte Ski, Snowboards, Skischuhe, Skistöcke und Bekleidung. Die Annahme ist am Samstag, 20. Oktober, von 9 Uhr bis 10.30 Uhr, die Abholung von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr. Die Gebühr für Verkäufer beträgt pro Artikel 1,50 Euro und zehn Prozent vom Verkaufserlös.