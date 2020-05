Situation in Brasilien ist schwierig

Schwester Petra Kappius berichtet für das Kloster Reute vom Projekt aus Arari: „Hier in Brasilien sind wir genau wie in Deutschland vom Coronavirus Covid 19 betroffen. Schon ab dem 16. März wurden auch hier in Arari die Schulen geschlossen, und am 17. März haben auch wir vom Projeto Nova Esperança reagiert und die Kinder nach Hause geschickt.

Anfangs, also im März, hielten sich die Menschen auch sehr stark an die Vorgaben, aber als Jair Bolsonaro, der Präsident, ankündigte, dass es sich bei dem Virus nur um einen kleine Grippe handelte, ließ die Vorsicht merklich nach. Besonders samstags und sonntags trafen sich Kinder und Jugendliche am Fluss, um zu baden, und abends dann Gruppen von Erwachsenen, die das gute Wetter ausnutzten.

Wie leben nun unsere Kinder, also unsere Familien? Wie in allen anderen Teilen der Welt sehnen sie sich danach, wieder in die Schule zu dürfen. Ausgangsverbot haben die Kinder nicht, und so verbringen einige die Tage auf der Straße, fahren Fahrrad oder spielen Fußball, aber ihnen fehlen die Schulfreunde. Für einige Kinder ist die Situation schwierig, da sie mit ihrer Familie auf engstem Raum zusammen leben, das führt zu Aggression, und die Statistiken sagen, dass die häusliche Gewalt zugenommen hat. Auch gibt es einige Menschen, die sehr panisch auf die Situation reagieren – sicher alles Faktoren, unter denen auch die Kinder leiden. Darüber hinaus gibt es unter den Kindern einige, die schon vor der Krise bei der Schulspeisung so viel gegessen haben, dass wir uns fragen mussten, ob die Kinder zuhause genügend zu essen haben. Nun fällt diese Schulspeisung weg. Eine Hilfe ist sicher das Notfallpaket des Staates, der drei Monate lang pro Einwohner R$ 600 auszahlt. Fraglich ist, ob es dann anschließend von der Sozialhilfe abgezogen wird oder zurück gezahlt werden muss.

Die Situation ist schwierig, aber sehr viele Menschen hier in Arari helfen mit, dass die Seuche sich nicht ausbreitet. Ansonsten leben wir hier von einem Tag auf den anderen, das Leben geht weiter, es ist so etwas wie eine Routine im Ungewohnten eingekehrt. Was danach kommt, steht in den Sternen. Der Nordosten ist das Armenhaus Brasilien. Man kann sich Sorgen machen. Aber, wie meine Oma sagte: Du kannst dir Sorgen machen, aber die Probleme kommen von alleine.“