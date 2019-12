Silvesterkonzert in St. Peter soll klangvoll werden

Als musikalischer Höhepunkt zum Jahresschluss wird das Silvesterkonzert in der Kirche St. Peter in Bad Waldsee von den Veranstaltern angekündigt. Es findet am Dienstag, 31. Dezember, um 15 Uhr statt.

Dort werden zusammen musizieren und konzertieren: Evelyn Schlude, Sopran; Andreas Altstetter, Posaune/Hackbrett/Gesang; Tobias Zinser, Trompete und Hermann Hecht, Orgel. Musik großer Meister steht auf dem Konzertprogramm und diese wird in den unterschiedlichsten Besetzungen von den Musikern dargeboten.

Der musikalische Bogen spannt sich dabei von „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“, als Ouvertüre aus der Schöpfung von Joseph Haydn, „The holy City“, „Let the bright Seraphim“ bis hin zum Orgelwerk von Elgar „Pomp and circumstances“. Den Abschluss des Konzertes bildet „Die Himmel rühmen des ewigen Ehre“. Karten gibt es ab 14 Uhr an der Konzertkasse.