Silvester: In der Waldseer Altstadt gilt ein Feuerwerksverbot

Auch in diesem Jahr gilt wieder ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper in Deutschland – Raketen abzufeuern ist aber zulässig, zumindest auf nicht publikumsträchtigen Plätzen. Hintergrund für das Verkaufsverbot ist, dass die ohnehin schon stark belasteten Krankenhäuser nicht noch mit weiteren Verletzten belastet werden. Die Stadt Bad Waldsee hat, wie bereits in den vergangenen Jahren, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der historischen Altstadt an Silvester und Neujahr verboten, geht aus einer städtischen Pressemitteilung hervor.

Insbesondere in der historischen Altstadt besteht aufgrund der engen Bebauung und der Beschaffenheit der Gebäude ein deutlich erhöhtes Risiko zur Entstehung eines Brandes, teilt die Stadt mit. „Vielen Gebäuden sieht man auf den ersten Blick nicht an, dass es sich um Fachwerkhäuser handelt, da sie verputzt sind.“

Zum Jahreswechsel auf 2016 war ein Gebäude in Brand geraten

In der Nacht von Silvester auf Neujahr 2015/2016 sei auf der Hochstatt, inmitten der Altstadt, ein historisches Gebäude durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten und erheblich beschädigt worden. Nur ein Großaufgebot der Feuerwehr habe verhindern können, dass sich die Flammen ausbreiteten.

Wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben,könne der leichtfertige Umgang mit Feuerwerkskörpern schnell zu Sach- und Personenschäden führen. Immer wieder beginne das neue Jahr mit Nachrichten über Brandunglücksfälle und schwere Verletzungen. „Dieses ist auch einer der Gründe, warum der Verkauf von Feuerwerkskörpern von Bund und Ländern verboten wurde. Durch die hohe Verletzungsgefahr soll das Gesundheitssystem nicht noch mehr belastet werden.“

Stadt bittet darum, ganz auf Raketen zu verzichten

Die Stadtverwaltung richte daher die dringende Bitte an die Einwohner, beim Jahreswechsel auf das Abschießen von Feuerwerkskörpern ganz zu verzichten. „Insbesondere aber sind alle aufgefordert, das für die historische Altstadt angeordnete Abbrennverbot für Feuerwerkskörper zu beachten. Die Altstadt bietet ein nicht ersetzbares Stadtbild. Es wäre mehr als bedauerlich, wenn dieses durch einen Brand aufgrund von Feuerwerkskörpern in Mitleidenschaft gezogen würde“, heißt es in der städtischen Mitteilung abschließend.