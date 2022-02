Silber für die Forscherinnen aus Bad Waldsee!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder freut sich das Gymnasium Bad Waldsee über den Erfolg seiner Teilnehmerinnen Ida Notz und Theresa Maucher beim diesjährigen Jugend forscht/Schüler experimentieren Wettbewerb, der am 18. und 19. Februar erneut digital stattfand. Mit ihrem Projekt „Vitaminbombe Smoothie“ haben die beiden Dreizehnjährigen sich direkt nach einem Forscherteam aus Biberach platziert und konnten nachweisen, dass in einigen Smoothies, die man im Handel bekommt, gar kein Vitamin C enthalten ist. Fachlich beschäftigten sich die Forscherinnen mit dem Thema, wie der Ascorbinsäure-Nachweis chemisch funktioniert. Wir als Verbraucher freuen uns am Ende des Projekts über die gute Platzierung und den Tipp, dass unsere selbstgemachten Smoothies mit frisch gepresstem Saft nicht nur am besten schmecken, sondern fix getrunken in ihnen auch am meisten Vitamin C drin steckt!

Eine schöne zusätzliche Überraschung war außerdem, dass die Lehrerin und Abteilungsleiterin Birgit Bader-Sickinger den Betreuerpreis des Wettbewerbs erhalten hat. Seit drei Jahren betreut sie zusammen mit ihrem Kollegen Jochen Krüger die Forscher-AG und bisher sahnten die Teilnehmer jedes Jahr richtig ab. Die gesamte Schule gratuliert zu dieser besonderen Ehrung recht herzlich. Als Sonderpreis für ihren Einsatz darf die Kollegin zu einem spannenden Workshop in den hohen Norden nach Lemgo mit dem Titel „Digitalisierung, Schule und außerschulische Lernorte“.