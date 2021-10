„Signal an junge Familien“ wird gebaut

Der symbolische erste Spatenstich für den zweigruppigen Kindergartenanbau in Haisterkirch ist erfolgt. Das berichtet die Stadt Bad Waldsee in einer Pressemitteilung.

„Ich möchte mich heute bei allen bedanken, die diesen Spatenstich so schnell möglich gemacht haben“, sagte Bürgermeister Matthias Henne. Der Bedarf an Betreuungsplätzen sei enorm, und dieser Spatenstich sei ein deutliches Signal an die Ortschaften und an junge Familien. Auch Rosa Eisele, Ortsvorsteherin von Haisterkirch, dankte der Verwaltung und ihren Gemeinderatskollegen für die rasche Umsetzung der Kindergartenerweiterung: „Das ist für mich die schnellste Baustelle, die ich bisher erlebt habe“.

Der Anbau der zwei Gruppenräume sowie der Sozial- und Nebenräume soll in nachhaltiger Holzbauweise verwirklicht werden. Vorausgesetzt, dass alle Bauarbeiten wie geplant ablaufen können, könnte das Gebäude bereits im März oder April des kommenden Jahres fertig sein.

Das Bild zeigt (von links) die stellvertretende Kindergartenleiterin Victoria Strobel, Holger Herbst von der Firma Filser, Projektleiter Reinhold Mast, Daniela Weizenegger-Daiker und Heinz Weizenegger von der Firma Weizenegger aus Bad Wurzach, Eugen Filser von der Firma Filser und Sohn aus Ummendorf, Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann, Gemeinderätin Rita König, Gemeinderätin Sonja Wild, Bürgermeister Matthias Henne, die Erste Beigeordnete Monika Ludy, Gemeinderätin Lucia Vogel, Ortsvorsteherin Rosa Eisele, Gemeinderat Bernhard Schultes, Andreas Heine vom Fachbereich Bauen/Stadtentwicklung sowie die fleißigen „Spatenstich-Kinder“ des Kindergartens Haisterkirch. Foto: Stadt Bad Waldsee/Brigitte Göppel